Trump droht Freund und Feind

WASHINGTON.Donald Trump setzte eine bitterernste Miene auf, als er gestern an das Rednerpult im Weißen Haus trat. „Das iranische Regime ist der größte staatliche Unterstützer von Terror“, hob der US-Präsident zu einer düsteren Rede an, die die Regierung in Teheran in finstersten Farben zeichnete. Doch noch härter als mit den Mullahs ging Trump mit dem Atom-Abkommen von 2015 ins Gericht: Nicht nur „desaströs“ und „schlecht ausgehandelt“ sei der Deal, im Kern sei er „verdorben“. Viel hätte wohl nicht gefehlt, dass der Präsident den Vertrag öffentlich zerrissen hätte.

Soweit kam es nicht. Stattdessen setzte Trump eine zackige Unterschrift unter ein Memorandum, das das politische Schicksal des Abkommens besiegeln dürfte: Die USA ziehen sich aus der gemeinsam mit Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland geschlossenen Vereinbarung zurück und lassen die Sanktionen wieder aufleben, die vor drei Jahren im Gegenzug für das Einfrieren des iranischen Atomprogramms aufgehoben worden waren. Ausdrücklich drohte der Präsident zudem: „Jede Nation, die Iran bei der nuklearen Aufrüstung hilft, wird ebenfalls mit Sanktionen belegt werden.“

Abkommen, kein Vertrag Nach jahrelangem Ringen einigten sich die UN-Vetomächte, Deutschland und der Iran am 14. Juli 2015 in Wien auf ein Abkommen, das Teheran vom Aufbau einer Atomstreitmacht abbringen sollte. Dabei wurde eine kontrollierte Reduzierung der iranischen Uranbestände gegen eine Lockerung westlicher Sanktionen vereinbart. Die Unterzeichner vermieden bei der Vereinbarung den Begriff Vertrag. Ein internationaler Vertrag hätte nach US-Recht mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit vom US-Senat ratifiziert werden müssen. Das wollte der damalige US-Präsident Barack Obama umgehen, weil er eine Abstimmungsniederlage befürchtete. dpa

Martialischer Ton überrascht

In der Sache hatte sich schon länger abgezeichnet, dass Trump das Abkommen nutzen würde, um sich als eiserner Wahrer amerikanischer Interessen zu präsentieren. Der Präsident hatte kritisiert, dass durch den Deal weder der Bau von ballistischen Raketen noch die Unterstützung von Terrorgruppen durch das Teheraner Regime unterbunden werde.