Trump droht Saudi-Arabien

Washington/Istanbul.Im Streit um die mutmaßliche Ermordung des saudischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi in Istanbul gehen die USA und Saudi-Arabien auf Konfrontationskurs. Die staatliche saudische Nachrichtenagentur Spa berichtete gestern unter Berufung auf nicht näher genannte offizielle Quellen, dass jede Handlung gegen das Land „mit einer größeren Handlung“ beantwortet werde. Hintergrund sind Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, dass Saudi-Arabien mit einer „schweren Bestrafung“ rechnen müsse, wenn Chaschukdschi – der im Exil in den USA lebte – von einem saudischen Kommando in Istanbul getötet worden sein sollte. dpa

