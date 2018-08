Trump geht Sonderermittler Mueller an

Anzeige

Erkennbar nervös macht Trump auch die Eröffnung des ersten Prozesses gegen seinen ehemaligen Wahlkampfmanager Paul Manafort. „Das sind alles alte Vorwürfe, die nichts mit Verschwörung zu tun haben“, twittert der Präsident. Tatsächlich geht es in dem ersten Prozess gegen Manafort, der am Montag in Alexandria vor den Toren Washingtons begonnen hatte, um seine dunklen Beratergeschäfte in der Ukraine für den pro-russischen Präsidenten Victor Janukowitsch. Bis zu dessen Flucht strich Manafort 60 Millionen US-Dollar ein. Richter Thomas Ellis trug zum Prozessauftakt eine Liste aus 32 Anklagepunkten vor, die von Steuerhinterziehung über Bank- und Kreditbetrug bis hin zu Geldwäsche reicht.

Die Ankläger werfen ihm vor, nach der Flucht Janukowitschs 2014 nach Moskau habe er sich seinen aufwendigen Lebensstil unter anderem von russischen Oligarchen finanzieren lassen. Neben Luxus-Appartements für 6,4 Millionen Dollar in New York und Alexandria habe er allein für seine Garderobe 1,4 Millionen Dollar ausgegeben. Sollte es in dem Prozess zu einer Verurteilung Manaforts kommen, wäre das eine Steilvorlage für Muellers Ermittlungen in der Russland-Affäre. Der interessiert sich besonders für die Frage, warum der notorisch klamme Manafort, der bei Putin-nahen Oligarchen in der Kreide stand, seine kostbaren Dienste als Wahlkampfmanager für Trump umsonst anbot?

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.08.2018