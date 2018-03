Trump ignoriert alle Ratschläge

Anzeige

Trump kündigte überraschend auch einen Gipfel mit Putin an. „Wir werden uns wahrscheinlich in nicht zu ferner Zukunft treffen“, sagte er. Seine Sprecherin Sarah Huckabee-Sanders sagte anschließend, es gebe bisher keine offiziellen Pläne für ein solches Treffen. Dagegen bestätigte sie, dass Trump nicht thematisiert habe, dass internationale Beobachter die Wahlen in Russland weder als frei noch als fair einschätzten. „Wir bestimmen nicht, wie andere Länder funktionieren.“ Auch die russische Einmischung in die Wahlen der USA habe keine Rolle gespielt.

Seit seinem Amtsantritt vermeidet Trump ernsthafte Kritik an Putin, den der US-Präsident nach eigenem Zeugnis bewundert. Nicht nur den Sonderermittler in der Russland-Affäre, Robert Mueller, macht das stutzig. Auch traditionelle Republikaner fragen sich, warum Trump den russischen Staatschef wie ein rohes Ei behandelt. „Der Präsident kann anrufen, wen er will“, sagte Senatsführer Mitch McConnell. Wenn er sich aber die Wahlergebnisse in Russland anschaue, „fehlt den Resultaten jedes Maß an Glaubwürdigkeit.“

Telefonat aus Privaträumen

Der ehemalige Präsidentschaftskandidat John McCain wurde noch deutlicher. „Ein amerikanischer Präsident führt die freie Welt nicht, indem er Diktatoren zu Scheinwahlen gratuliert“. Dass Trump die Beziehungen zu Russland stärker am Herzen liegen als die besonderen Verbindungen zu Großbritannien, irritiert Transatlantik-Expertin Julie Smith. „Europa erwartet mit Blick auf Russland Führung von uns und bekommt sie nicht.“

Wie CNN berichtet, ist Stabschef John Kelly nicht nur über die an die Medien durchgestochene Warnung McMasters empört. Er sei außer sich, weil die Öffentlichkeit auch erfuhr, dass Trump aus seinen Privatgemächern mit Putin telefonierte. Ein glatter Bruch des Sicherheitsprotokolls: Die Wohnräume sind nur bedingt abhörsicher. Nicht wenige Beobachter erwarten, McMaster könnte der Nächste aus der Führung des Weißen Hauses sein, dem Trump den Stuhl vor die Tür setzt.

