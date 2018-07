Trump lädt Putin ins Weiße Haus ein

Anzeige

Washington.Trotz anhaltender Kritik an seinem Gipfel mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Helsinki will US-Präsident Donald Trump den Kremlchef im Herbst nach Washington einladen. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, teilte gestern auf Twitter mit, Trump habe seinen Nationalen Sicherheitsberater John Bolton mit der Einladung betraut. Es wäre Putins erster Besuch im Weißen Haus seit September 2005.

Trump hatte gestern auf Twitter Kritik an dem Gipfel mit Putin in Helsinki zurückgewiesen und geschrieben: „Ich freue mich auf unser zweites Treffen, damit wir damit beginnen können, einige der vielen diskutierten Themen umzusetzen.“

Zuvor hatte Trump einen weiteren Rückzieher gemacht und nach parteiübergreifender Empörung nun doch eine Vernehmung von US-Bürgern durch russische Ermittler abgelehnt. Das teilte seine Sprecherin in Washington mit. dpa