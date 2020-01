Trump lobt, Thunberg drängt

Davos.Dienstagmorgen, 8.30 Uhr: Das Weltwirtschaftsforum in Davos hat gerade begonnen, da ist Greta Thunberg schon auf der Bühne. Der Chefredakteur des US-Nachrichtenmagazins „Time“ spricht die Klima-Aktivistin und Erfinderin der „Fridays for Future“-Bewegung als erste an. Ja, sagt Thunberg, im vergangenen Jahr hätte sie viel Aufmerksamkeit bekommen. Tatsächliche Fortschritte gebe es aber trotzdem nicht. „Die Kohlendioxid-Emissionen steigen weiter.“ Thunberg macht nicht viele Worte, spricht leise und zurückhaltend. Dann lässt sie den anderen jungen Umwelt-Aktivisten auf dem Podium den Vortritt.

In diesem fensterlosen Saal des Kongresszentrums findet am ersten Tag traditionell diejenige Veranstaltung statt, die den Ton des Forums setzt. Diesmal wurden nicht irgendwelche Konzernvorstände hier platziert, sondern die 17-jährige Schülerin aus Schweden. Klaus Schwab, Chef des Weltwirtschaftsforums (WEF), scheint zu wissen, was die Stunde geschlagen hat. Kameras schwenken an Kränen über die Köpfe des Auditoriums. Die gut 300 Plätze sind komplett besetzt.

Zwei Gegensätze

Einige Stunden nach Thunberg soll US-Präsident Donald Trump in Davos auftreten. Als Regierungschef des mächtigsten Staates der Erde wird er den größten Saal bekommen, der vielleicht 1500 Leute fasst. Diese beiden Auftritte bilden den Kern des diesjährigen WEF.

Die beiden Personen sind Antipoden, sie stehen für Richtungen, die die Politik in den kommenden Jahren nehmen kann. Thunberg sagt, sie möchte zum Punkt kommen, und liest von einem Zettel vor: „Im Bericht des Panels der Vereinten Nationen zum Klimawandel von 2018, Kapital zwei, Seite 108, steht, wenn man eine 67-prozentige Chance haben will, den Temperaturanstieg unter 1,5 Prozent zu halten, dürfen weltweit nur noch 420 Gigatonnen Kohlendioxid ausgestoßen werden.“ Dieses Budget sei 2026 aufgebraucht. Thunberg hat keine Zeit zu verlieren. Smalltalk macht sie ungeduldig. Ihr geht es darum, die Botschaft rüberzubringen. Diese richtet sich in Davos in erster Linie an die Unternehmen. „Wir verlangen“, schrieb sie kürzlich, dass alle Teilnehmer des WEF „unverzüglich und vollständig“ ihre Investitionen in fossile Brennstoffe beenden.

Nach ihrer Veranstaltung wollen alle was von Thunberg. Mikrofone, Gedrängel. Aber sie hat noch ein paar andere Termine, zum Beispiel bei Oliver Bäte, dem Chef der Allianz-Versicherung. Zunächst ist aber der US-Präsident dran. Die Schlangen der Anstehenden verlagern sich vor die Türen der großen Halle.

Dienstagmittag, 11.50 Uhr: In blauem Anzug und rotem Schlips betritt Donald Trump die Bühne. Nach kurzer Einleitung durch Schwab beginnt er seine halbstündige Rede. Es ist eine Lobeshymne auf die eigene Politik, den guten Zustand der US-Ökonomie und eine glorreiche Zukunft. Seine Regierung habe sieben Millionen Jobs geschaffen und die Arbeitslosigkeit auf 3,5 Prozent gesenkt – „so niedrig wie in keiner anderen Präsidentschaft“. Trump: „Wir haben zehn Millionen Leute aus der Sozialhilfe geholt.“ 12 000 neue Fabriken seien während seiner Amtszeit entstanden. Der Wirtschaftsaufschwung komme Arbeitern, der Mittelklasse, den Frauen, afroamerikanischen und hispanischen Bürgern der USA zugute.

Klima in Rede ignoriert

Die Wörter Erderwärmung, Kohlendioxid und Klima kommen in Trumps Rede nicht vor. Stattdessen erklärt er, dank Fracking seien die USA nun der größte Produzent von Erdöl und Erdgas weltweit. Darin liege die Zukunft, wie auch in „sauberer Kohle“. Die Angst, das Erdöl könne mal zu Ende gehen, habe sich zum Glück als falsch erwiesen.

Trump und Thunberg – das sind zwei Planeten. Der US-Präsident erwähnt die Aktivistin nicht, sie ihn aber ebenso wenig. Ein Gespräch zwischen den beiden kommt nicht zustande. Dieses Aneinandervorbei sagt auch einiges über das Weltwirtschaftsforum aus. Beim Klima aber ist das Forum eindeutig weiter als Trump – und näher bei Thunberg. In einem Brief forderte Schwab alle teilnehmenden Firmenchefs auf, für ihre Unternehmen die Verringerung der Kohlendioxid-Emissionen auf Null bis spätestens 2050 anzupeilen. Der Klimawandel sei ein „Schlüsselthema“ des WEF, so Schwab. In einer Studie bemängelte das Forum, dass nur ein paar hundert Unternehmen weltweit bisher ihren Klimagas-Ausstoß planmäßig reduzierten.

Dienstag, 13 Uhr: Thunberg hält eine Rede beim Panel „Die Klima-Apokalypse vermeiden“. Einer der Gäste auf dem Podium ist Bäte. Thunberg wiederholt ihre Forderung, sofort alle Investitionen in fossile Energien zu stoppen. Bäte hat gerade mit den Vereinten Nationen und anderen Großinvestoren die „Netto-Null-Allianz“ gegründet. Bis 2050 wollen die Unternehmen ihre Kapitalanlagen in Höhe von rund vier Billionen Euro so umstrukturieren, dass sie keinen Kohlendioxid-Ausstoß mehr verursachen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.01.2020