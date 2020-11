Trump macht den Weg frei

Washington.Natürlich macht Donald Trump noch immer keine glaubwürdigen Anstalten, seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl vor drei Wochen vollumfänglich anzuerkennen. Aber seit Montagabend steht der abgewählte 45. Präsident der USA einer geordneten Übergabe der Amtsgeschäfte an den demokratischen Wahlsieger Joe Biden nicht mehr im Weg.

Trump hat der Chefin der staatlichen Liegenschaftsbehörde GSA, Emily Murphy, nach eigenen Angaben aufgetragen, Bidens Team Zugang zu Geld, Dokumenten und Regierungsstellen zu verschaffen. Damit hat Trump de facto den Anfang vom Ende seiner Präsidentschaft eingeläutet, die am 20. Januar offiziell beendet wird. Auch wenn er behauptet, weiter vor Gericht gegen einen angeblich gigantischen Wahlbetrug zu kämpfen.

Druck aus der Wirtschaft

Dass die Wahl verloren ist, wussten viele Republikaner schon lange. Sie stellten in den vergangenen Tagen fest, dass es den von Trump behaupteten Wahlbetrug nie gegeben hat. Viele Senatoren verlangten vom scheidenden Präsidenten, den Übergangsprozess nicht länger zu torpedieren. Den letzten Rest dürften 160 Wirtschaftsführer großer US-Firmen Trump gegeben haben. Sie bedrängten das Weiße Haus schriftlich, die Hängepartie zu beenden, weil es „die öffentliche und wirtschaftliche Gesundheit Amerikas und seine Sicherheit einem Risiko“ aussetze.

Unterdessen breitet Joe Biden die Amtsübernahme vor. Bei der Auswahl seines Spitzenpersonals hat er bisher nur auf Routiniers und Veteranen zurückgegriffen, die er aus seiner Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama (2009 bis 2017) oder noch länger kennt. Janet Yellen als Finanzministerin zu ernennen, gilt als kluger Schachzug. Als Donald Trump der 74-jährigen Ökonomin eine zweite Amtsperiode als Chefin der US-Notenbank Fed verweigerte, stand der Präsident allein. In Umfragen bekam die kleine, unerschütterlich freundliche Frau aus Brooklyn von Volkswirten 1a-Bestnoten für ihre Arbeit als oberste Aufseherin für Dollar-Stabilität, Arbeitsmarkt und niedrige Inflationsraten. Sie wird von linken Demokraten genauso akzeptiert wie von gemäßigten Republikanern oder Wall-Street-Spekulanten.

Nach Mike Pompeo kommt mit dem 58-jährigen Tony Blinken ein klassischer Internationalist an die Spitze des Außenministeriums. Blinken ist überzeugt, dass Amerika seine Ziele nur mit Partnern und Verbündeten erreichen kann, die auf Augenhöhe adressiert werden. Blinken arbeitete zu Beginn der 90er-Jahre in der Europa-Abteilung des Außenministeriums. Später wurde er der zentrale außenpolitische Redenschreiber von Präsident Bill Clinton. Von 2013 bis 2015 diente Blinken im Nationalen Sicherheitsrat von Obama. 2015 wechselte er als zweithöchster Diplomat ins Außenministerium.

John Kerry war Ex-Präsidentschaftskandidat (2004) und früher Außenminister unter Barack Obama (2013–2017). Der 76-Jährige baut auf ein gutes Netzwerk – vor allem wenn es um das Thema Erderwärmung geht. Um die Wichtigkeit des Klimawandels in seiner Regierung zu unterstreichen, wird Kerry Bidens Sonderbeauftragter mit Sitz im Nationalen Sicherheitsrat. Gemeinsam mit Tony Blinken soll er die USA im ersten Halbjahr 2021 zurück in das Klima-Abkommen von Paris führen.

Avril Haines wird als erste Frau in der US-Geschichte die Koordination aller 17 Geheimdienste übernehmen. Und damit die oberste Verantwortung für die möglichst objektive Beurteilung der Sicherheitslage weltweit. Die New Yorkerin war bis Trumps Amtsantritt von August 2013 bis Januar 2015 Vizechefin des Auslandsgeheimdienstes CIA. Sie arbeitete auch als stellvertretende Nationale Sicherheitsberaterin für Präsident Obama.

Zu den weiteren Top-Personalien zählt Jake Sullivan (43). Er wird der jüngste Nationale Sicherheitsberater seit John F. Kennedy. Der in Oxford/England ausgebildete Jurist war Bidens Sicherheitsberater in dessen Zeit als Vizepräsident. Später arbeitete er für Außenministerin Hillary Clinton. Mit dem in Kuba geborenen Alejandro Mayorkas wird erstmals ein Mann mit hispanischen Wurzeln das auch für Einwanderungsfragen zuständige Heimatschutzministerium leiten. Der 61-jährige war unter Obama Vize im Ministerium für Innere Sicherheit.

