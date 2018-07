Anzeige

Helsinki/London.US-Präsident Donald Trump hat die Europäische Union in einem Interview als einen Feind der USA bezeichnet. „Ich denke, die Europäische Union ist ein Feind, was sie uns im Handel antun“, sagte Trump dem Sender CBS. „Man würde jetzt nicht unbedingt an die EU denken, aber sie sind ein Feind.“ Trump begründete diese Aussage mit aus seiner Sicht unfairen Handelspraktiken der Europäer. Das von Trump benutzte englische Wort „foe“ kann mit „Feind“ oder „Gegner“ übersetzt werden.

Der mit Spannung erwartete Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin wird von neuen Vorwürfen der amerikanischen Regierung gegen Moskau belastet. Trump steht bei dem Treffen heute in der finnischen Hauptstadt Helsinki unter Druck, weil sein Justizministerium Anklage gegen zwölf russische Geheimdienstmitarbeiter erhoben hat. Sie sollen Computer der US-Demokraten und von Clintons Wahlkampflager angegriffen haben. Es ist das erste Mal, dass das Justizministerium den Geheimdienst und damit Putins Regierung direkt für die Hackerattacken verantwortlich macht. Der nationale Geheimdienstdirektor der USA, Dan Coats, warnte vor weiteren Cyberangriffen aus Russland.

Vier-Augen-Gepräch geplant

Die beiden Staatschefs wollen heute zu ihrem ersten Gipfeltreffen zusammenkommen und dabei über die Konflikte in Syrien und der Ukraine sprechen sowie über das Verhältnis der beiden größten Atommächte sprechen. Geplant sind ein Vier-Augen-Gespräch der Präsidenten, ein Treffen mit den Delegationen und eine Pressekonferenz.