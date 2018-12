Trump ordnet Rückzug aus Syrien an

Washington.Die USA haben damit begonnen, ihre Soldaten aus Syrien zurückzuziehen. Präsident Donald Trump schrieb in Bezug auf die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) auf Twitter: „Wir haben den IS in Syrien geschlagen, das war der einzige Grund, während der Trump-Präsidentschaft dort zu sein.“

Vor fünf Jahren sei der IS eine sehr mächtige und gefährliche Kraft im Nahen Osten gewesen, heißt es in einer Stellungnahme von Trumps Sprecherin Sarah Sanders. „Die USA haben jetzt das territoriale Kalifat besiegt.“ Dies bedeute jedoch nicht, dass die weltweite Koalition im Kampf gegen den IS oder deren Kampagne beendet sei.

„Wirklich?“

Zuvor hatten das „Wall Street Journal“ und mehrere andere US-Medien über die Absichten berichtet. Dem „Wall Street Journal“ zufolge wurden bereits Verbündete in der Region unterrichtet. Aus den eigenen Reihen kam unmittelbar nach Bekanntwerden der Berichte massive Kritik. „Wirklich?“, schrieb der republikanische Kongressabgeordnete Adam Kinzinger auf Twitter. „Der Iran jubelt bereits.“

Syrien-Experte Charles Lister erklärte, die Entscheidung Trumps sei ein „Traum-Szenario“, nicht nur für den IS, sondern auch für Russland, den Iran und die Regierung des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Der IS habe sich noch gestern zu einem Anschlag bekannt. „Obwohl nicht völlig überraschend, ist die Entscheidung von Präsident Trump, einen militärischen Rückzug zu vollziehen, extrem kurzsichtig und naiv“, schreibt Lister, der Direktor für Terrorismusabwehr am Middle East Institute ist. dpa

