Trump pokert mit Abzug von US-Truppen

Washington.Die Idee entstand während eines Treffens Donald Trumps mit seinen Sicherheitsberatern im Weißen Haus. Der US-Präsident horchte auf, als die ihm sagten, wie viele Streitkräfte noch immer in Deutschland stationiert sind. Die Zahl habe Trump überrascht, heißt es. Und brachte ihn zu der Überlegung, vom Pentagon einmal prüfen zu lassen, was die Konsequenzen eines Rückzugs oder Verlagerung der Kontingente seien.

Dass die Information über die interne Studie nun wenige Tage vor dem Nato-Gipfel an die „Washington Post“ durchsickerte, hält in Washington kaum jemand für einen Zufall. Im Gegenteil erkennen Analysten darin den Versuch, den Druck vor allem auf Berlin zu erhöhen. Darauf deutet auch die Kritik hin, die Trump erneut an den deutschen Verteidigungsausgaben übte. „Deutschland muss mehr Geld ausgeben“. Das hatte auch der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, John Bolton, der deutschen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) bei ihrem kürzlichen Besuch in Washington gesagt. 1,5 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt (BIP) seien nicht genug. Trump, so Insider, sei besessen von dem Gedanken, die USA zahlten mit ihrem Anteil von 3,85 Prozent am BIP für die Sicherheit der anderen Nato-Partner. Während das unbestrittene Ungleichgewicht im Bündnis auch von Barack Obama und George W. Bush beklagt worden war, erkannten Trumps Vorgänger einen strategischen Nutzen dieser US-Dominanz. Trump sieht das anders: Im Wahlkampf hatte er das transatlantische Bündnis als „obsolet“ bezeichnet. In diesen Kontext muss die Pentagon-Studie über einen möglichen Truppenabzug eingebettet werden.

Angst vor Desaster

Mit der indirekten Drohung des Abzugs der 35 000 US-Soldaten aus Deutschland, versucht Trump den Druck auf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu erhöhen. So schmerzhaft ein Rückzug der GI’s aus den elf deutschen Standorten, insbesondere in strukturschwächeren Regionen wäre, für so unwahrscheinlich halten ihn Experten.