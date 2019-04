Trump rüstet an Grenze auf

Washington.US-Präsident Donald Trump will bewaffnete Soldaten an die Grenze zu Mexiko schicken. Das kündigte Trump gestern auf Twitter an. Mexikanische Soldaten hätten kürzlich Waffen gegen amerikanische Soldaten gezogen, „vielleicht als Ablenkungsmanöver für Drogenschmuggler an der Grenze“, schrieb Trump weiter und mahnte: „Das sollte besser nicht noch mal passieren!“ Nun würden bewaffnete Soldaten an die Grenze geschickt. Das US-Magazin „Newsweek“ hatte vor mehreren Tagen von einem Vorfall in einem entlegenen Grenzgebiet in Texas berichtet. Demnach hatten mexikanische Soldaten einen US-Soldaten an der Grenze gestoppt und ihm zunächst die Waffe abgenommen. Angeblich waren die Mexikaner davon ausgegangen, sich auf mexikanischem Boden zu befinden – dabei war es US-Gebiet. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019