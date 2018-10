Trump schickt Pompeo ins Königreich

Washington.Der Herrscher von Saudi-Arabien, König Salman, hat im Telefonat mit dem US-Präsidenten jedes Wissen um das Schicksal des saudischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi bestritten. Dafür bot Trump nach dem Gespräch eine Erklärung an. Hinter dem Verschwinden und mutmaßlichen Mord an dem Journalisten stünden möglicherweise „rogue killers“, also Mörder, die auf eigene Faust handelten. Er habe Außenminister Mike Pompeo in das Königreich geschickt, um die Affäre aufzuklären.

Politische Beobachter nannten die Erklärung wenig glaubhaft, da das Konsulat in Istanbul, in dem Chaschukdschi am 2. Oktober verschwand, mit einem hochmoderneren Überwachungssystem gesichert ist. „Schurken-Mörder spazieren nicht einfach so in einer Vertretung herum“, kritisiert der demokratische Kongressabgeordnete Ted Lie, während Senator Chris Murphy Trumps Einlassungen als „lächerlich“ bezeichnet. Es sei schon ziemlich außergewöhnlich, „dass sich ein Präsident der Vereinigten Staaten als PR-Agent einspannen lässt“.

Was genau die Mission von Außenministerminister Pompeo bei seinem kurzfristig anberaumten Treffen mit dem Alleinherrscher sein wird, blieb bis kurz vor der Abreise unklar. Trump hatte bereits vor dem Telefonat selber klargemacht, die Affäre werde nicht die Beziehungen zu dem Königreich oder den geplanten Waffenhandel belasten. Der Präsident suggerierte, Chaschukdschi, der für die „Washington Post „als Kolumnist tätig war und im US-Bundesstaat Virginia lebte, sei nicht einmal amerikanischer Staatsbürger. Trump beteiligte sich auch nicht an der gemeinsamen Erklärung von Großbritannien, Frankreich und Deutschland zu dem Verschwinden des Journalisten.

Die später nachgereichte Drohung einer „ernsthaften Bestrafung“ Saudi-Arabiens, „falls der Mord nachgewiesen werde“, werten erfahrene Beobachter als eine der typischen Nebelkerzen des Präsidenten. Darauf deute bereits die mysteriöse Behauptung von „rogue killers“ in einer diplomatischen Vertretung des Königreichs hin. Tatsächlich gibt es bisher keine andere plausible Erklärung für das spurlose Verschwinden Chaschukdschis als die seiner Ermordung durch ein saudisches Geheimkommando, dessen 15 Mitglieder an dem betreffenden Tag an Bord von zwei Privatmaschinen ein- und ausgereist waren.

Die türkische Regierung informierte die USA, sie habe Ton- und Video-Dokumente, die Mord und Zerstückelung des Regime-Gegners dokumentierten. Nach einem Telefonat des saudischen Königs mit dem türkischen Premier Recep Tayyip Erdogan erlauben die Saudis nun den Zugang türkischer Ermittler zu dem Konsulat.

