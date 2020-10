Trump sieht sich schon als Wahlsieger

Washington.Eine Woche vor der US-Wahl rechnet Präsident Donald Trump trotz relativ schlechten Abschneidens in öffentlich bekannten Umfragen mit einem Wahlsieg. Die „echten Umfragen zeigen, dass ich gewinne“, schrieb Trump am Dienstag auf Twitter. Trump bezeichnet die veröffentlichten Erhebungen häufig als gefälscht. Bei einem Wahlkampfauftritt in Pennsylvania am Montag (Bild) hatte Trump gesagt, er werde die Wahl angesichts der „echten Umfragen“ sehr „leicht“ gewinnen. Mit Blick auf seine gut besuchten Auftritte schrieb er am Dienstag bei Twitter: „Die große rote Welle kommt!!!“ dpa

