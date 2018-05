Trump stellt Termin für Gipfel mit Kim Jong Un in Frage

Anzeige

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat den Termin für sein mit Hochspannung erwartetes Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Singapur in Frage gestellt.

«Es könnte sein, dass es nicht am 12. Juni klappt», sagte Trump am Dienstag vor einem Gespräch mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In in Washington. «Ich habe viele Deals gemacht. Man ist nie ganz sicher, war herauskommt», betonte Trump.

«Wenn es nicht zustande kommt, vielleicht kommt es später zustande», sagte Trump. «Es könnte sein, dass es zu einem anderen Zeitpunkt passiert.» Grundsätzlich hielt er jedoch an seiner Vision einer Beendigung des Konfliktes auf der koreanischen Halbinsel fest. «Im Moment blicken wir auf zwei Koreas», sagte Trump. «Mag sein, dass wir in der Zukunft auf ein Korea zurückkommen.»