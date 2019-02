Trump stößt auf Widerspruch

Berlin.Vertreter der kurdischen Kräfte in Nordsyrien haben versichert, inhaftierte deutsche Dschihadisten nicht freizulassen. Damit widersprachen sie US-Präsident Donald Trump. Der Außenbeauftragte der von Kurden angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), Abdel Karim Omar, sagte der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“, Trump habe über eine Freilassung nicht zu entscheiden. Die ausländischen Gefangenen seien in kurdischen Händen. Die Kurden würden mit den Gefangenen gemäß den internationalen Verträgen und Konventionen umgehen und sie nicht freilassen. Trump hatte Länder wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien aufgerufen, mehr als 800 gefangene Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zurückzunehmen und vor Gericht zu stellen. Anderenfalls würden die USA sie freilassen. dpa

