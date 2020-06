Trump stoppt Arbeit mit WHO

Genf/Washington.Mitten in den Bemühungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO), den ärmsten Ländern in der Pandemie unter die Arme zu greifen, hat US-Präsident Donald Trump die Zusammenarbeit mit der Organisation auf.

Die USA sind bislang der größte Beitragszahler. Die WHO schwieg zu dem Schritt der USA, die die WHO 1948 mit gegründet hatten. „Wir äußern uns dazu nicht“, sagte am Pfingstmontag ein Sprecher.

Kommen neue Staaten hinzu?

Trump hatte seine Vorwürfe gegen die WHO am Freitag wiederholt: Sie stehe unter chinesischem Einfluss und habe auf Druck von Peking wichtige Informationen über das erstmals in Wuhan in China aufgetauchte Virus verschleppt.

Trump wollte die Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten Industriestaaten (G7) fünf Monate vor der Präsidentenwahl im Juni in Washington versammeln. Kanzlerin Angela Merkel winkte aber ab: „Stand heute kann sie in Anbetracht der Pandemie-Gesamtlage ihre persönliche Teilnahme, also eine Reise nach Washington, nicht zusagen“, sagte ein Sprecher am Samstag. Die US-Regierung verschob die Pläne daraufhin, womöglich auf September. Außerdem wolle sie auch andere Staaten wie Russland einladen. Als mögliche weitere Teilnehmer nannte Trump Südkorea und Indien. Südkoreas Präsident Moon Jae In wolle die Einladung annehmen, teilte das Präsidialamt in Seoul mit. dpa

