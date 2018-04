Trump: Treffen mit Kim in drei bis vier Wochen

Anzeige

Seoul/Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in den «nächsten drei, vier Wochen» in Aussicht gestellt.

Über den Ausgang eines solchen Gipfels mit dem kommunistischen Land wollte er nicht spekulieren. «Was passiert, passiert», sagte Trump am Samstag bei einer Kundgebung in Washington (Michigan). «Ich bin nicht wie (der frühere Außenminister) John Kerry, der den furchtbaren Iran-Deal gemacht hat.»

Südkorea erkenne an, dass der Erfolg der Anbahnung einer Friedenslösung auf der koreanischen Halbinsel den USA geschuldet sei, sagte Trump. «Er gibt uns riesige Anerkennung, er gibt uns allen Anerkennung», sagte Trump mit Blick auf Südkoreas Präsident Moon Jae In, mit dem er am Samstag telefoniert hatte. Zuvor hatte Trump betont, dass seine «Kampagne des maximalen Drucks» zu dem Fortschritt beigetragen habe.