Trump treibt Keil zwischen G7-Staaten

Russland war 2014 ausgeschlossen worden, weil es mit militärischer Gewalt den Anschluss der Krim erzwungen hatte. Wegen der ersten gewaltsamen Grenzänderung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg bestand bisher Konsens, dass eine Rückkehr so lange ausgeschlossen bleibe, bis die Annexion des ukrainischen Staatsgebiets rückgängig gemacht werde.

Macron führt Kritiker an

Unisono wiesen Europäer und Kanadier in Charlevoix das Ansinnen zurück, Russland einfach so wieder aufzunehmen. Macron führte die Kritiker in Kanada an. Dann werde es eben ein Kommuniqué ohne die USA geben, sagte er zu dem Schlussdokument, dessen Inhalt zu Beginn des Treffens nicht einmal in den Grundzügen stand. Hauptstreitpunkte in Charlevoix bleiben Strafzölle und Handelsprotektionismus, die Aufkündigung des Atomabkommens mit Iran und der Ausstieg aus dem Klimaabkommen.

Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow sorgte für massive Verstimmung als er das auf Regeln basierte System für „Kaputt“ erklärte. „Multilaterale internationale Organisationen werden die amerikanische Politik nicht bestimmen“. Wie sehr der Präsident selber auf Krawall in Quebec gebürstet ist, machte er vor der Abreise klar: „Ich freue mich darauf die unfairen Handelsabkommen mit den G7-Ländern auszubügeln.“

