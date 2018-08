Trump und Omarosa: Präsident nennt Ex-Mitarbeiterin «Hund»

Anzeige

Washington (dpa) - Sie liefern sich einen Kleinkrieg, der aus einer Reality-Show stammen könnte: Donald Trump und seine ehemalige Mitarbeiterin Omarosa Manigault Newman überziehen sich seit Tagen gegenseitig mit Vorwürfen und Beleidigungen.

Am Dienstag erschien das Buch der 44-Jährigen, in dem sie Trump einen Rassisten, Frauenfeind und Lügner nennt - und auch noch Zweifel an seiner geistigen Gesundheit durchblicken lässt. Sie gab zudem geheime Mitschnitte an einen Fernsehsender, die sie von Trump und seinem Stabschef John Kelly gemacht hat. Der US-Präsident ist seither bemüht, seine langjährige Vertraute zu diskreditieren.

Trump bezeichnete sie als «Abschaum», «bekloppt» und «bösartig». Er warf ihr vor, oft bei Treffen gefehlt zu haben und nicht qualifiziert zu sein. Er behauptete, sie habe ihn unter Tränen um einen Job angefleht. In einer Twitternachricht am Dienstag nannte der Präsident sie gar einen «Hund». Nebenbei räumte Trump aber ein, dass er mit ihr zufrieden gewesen sei, so lange sie positive Dinge über ihn gesagt habe.