Trump verärgert seine Berater

Washington.Bob Corker wartete im Weißen Haus auf den Präsidenten. Und wartete. Vergeblich. Donald Trump tauchte zu dem verabredeten Gespräch mit dem Vorsitzenden des Außenpolitischen Ausschusses im Senat nicht auf. So etwas hatte der höfliche Südstaatler aus Tennessee in seiner ganzen Karriere noch nicht erlebt. Die Erklärung für die wenig diplomatische Brüskierung des ranghöchsten Außenpolitikers im Kongress lag für Corker auf der Hand. Trump hatte kein Interesse, seine Meinung zu dem plötzlich erklärten Rückzug der rund 2000 US-Soldaten aus Syrien einzuholen.

Wie der Präsident bei seiner Entscheidung auch die Einwände von Außenminister Mike Pompeo und Pentagon-Chef James Mattis ignorierte. Diese hatten bei einem Treffen mit Trump und einer kleinen Gruppe an Mitarbeitern im Weißen Haus am Dienstag noch dringend von einem bedingungslosen Rückzug abgeraten. Entsprechend geschockt waren sie, als der Präsident via Twitter einen fundamentalen Kurswechsel der US-Politik im Mittleren Osten ankündigte. „Wir haben gegen die ISIS gewonnen. Nun ist es Zeit für unsere Soldaten, nach Hause zu kommen.“

Frühzeitige Warnung

Mit dieser Entscheidung unterminierte Trump nach Ansicht von Analysten so ziemlich alle in seinem Kabinett, die etwas mit der Gestaltung der Syrien-Politik zu tun hatten. Allen voran seinen Syrien-Sonderbeauftragten James Jeffrey, der noch am Montag vor dem Atlantic Council erklärt hatte, die USA würden so lange in Syrien bleiben, „bis der IS geschlagen ist“. Der für die Koordination des Kampfs gegen die ISIS zuständige Sonderbeauftragte Brett McGurk sagte Reportern vergangene Woche, es wäre „verantwortungslos“ zu sagen, nach dem territorialen Zusammenbruch des Kalifats sei die Zeit gekommen, „unsere Truppen abzuziehen“. Trumps Nationaler Sicherheitsberater John Bolton versicherte noch vor drei Monaten, die USA blieben nicht nur wegen des IS, sondern auch Irans im Osten Syriens aktiv. Der Vater von Trumps Sprecherin Sarah Sanders, der ehemalige Gouverneur von Arkansas, Mike Huckabee, flehte den Präsidenten an, die kurdischen Verbündeten in Syrien nicht im Stich zu lassen. Die Kurden hätten „Blut für Amerikaner vergossen“. Darüber hinaus liefere Trump die syrischen Christen aus.

Bob Corker sprach auf NBC von einem beispiellosen Alleingang. Sechs republikanische Senatoren forderten Trump auf, seine Entscheidung zu überdenken. Die designierte Spenderin im US-Kongress, die Demokratin Nancy Pelosi, nannte den Alleingang Trumps unverantwortlich. Es sei verfrüht, einen Sieg über den IS zu verkünden. Analysten spekulierten darüber, dass ein Anruf des türkischen Präsidenten Recip Erdogan der Auslöser der Entscheidung gewesen sein könnte. Dieser droht seit Langem mit einem militärischen Eingreifen in Syrien, weil er türkische Interessen dort durch die Kurden bedroht sieht.

