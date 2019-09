Trump veröffentlicht Mitschrift von Telefonat mit Selenskyj

Washington.Das Telefonat vom 25. Juli dieses Jahres beginnt mit einem Glückwunsch an den neuen Präsidenten. Donald Trump erinnert Wolodymyr Selenskyj daran, wie wenig Angela Merkel „und eine Menge anderer Länder“ für die Sicherheit der Ukraine getan hätten. „Die Vereinigten Staaten sind immer sehr gut zur Ukraine gewesen“, fügt der US-Präsident hinzu, der eine Woche vor dem Telefonat fast 400 Millionen Dollar an Militärhilfen auf Eis gelegt hatte. Dann kommt Trump zur Sache. „Ich wünsche mir, dass Sie uns einen Gefallen tun“, sagt der US-Präsident und bringt die sogenannte „Crowdstrike“-Verschwörungstheorie zur Sprache.

Diese behauptet, der ominöse Server mit Hillary Clintons E-Mails stünde in der Ukraine. „Ich möchte, dass der (US-)Justizminister (William Barr, Anm. der Red.) Sie oder ihre Leute anruft und Sie dieser Sache auf den Grund gehen.“ Selenskyj versichert seine Kooperation. Trumps Hausanwalt Rudolph Giuliani habe ihn bereits über einen Mitarbeiter kontaktiert. Er könne dem Präsidenten versichern, „hier nur Freunde zu finden“.

Druck mit Militärhilfe

Mehrere Male bekräftigt Trump während des Telefonats, dass Giuliani in seinem Auftrag tätig sei. Dann kommt das Gespräch auf Viktor Shokin, den 2016 auf Drängen der USA, der EU und verschiedener internationaler Organisationen gefeuerten Chefankläger der Ukraine. Dieser sei „sehr gut“ gewesen und „sehr unfair“ entlassen worden. Was Trump dazu bringt, die nächste Forderung an Selenskyj zu stellen. „Da wird viel über Bidens Sohn gesprochen, dass Biden die Staatsanwaltschaft gestoppt hat“, sagt der US-Präsident und suggeriert dabei, der Ex-Vizepräsident Joe Biden habe bei Ermittlungen gegen Hunter Biden interveniert. Der saß zu diesem Zeitpunkt im Aufsichtsrat des ukrainischen Gaskonzerns Burisma, war aber weder zum Zeitpunkt der Entlassung Shokins noch davor oder danach im Visier ukrainischer Ermittler. „Was immer Sie mit dem Justizminister tun können, wäre großartig.“ Die Rede ist von William Barr, der zusammen mit Giuliani bei Ermittlungen gegen den potenziellen Herausforderer bei den Präsidentschaftswahlen mit der Ukraine zusammenarbeiten soll.

Obwohl Trump nicht ausdrücklich mit dem Entzug der Militärhilfe droht, erinnert er Selenskyj wiederholt an die Bedeutung der Supermacht für die Sicherheit der Ukraine. „Wir haben eine Menge Anstrengungen unternommen und viel Zeit investiert.“

Selenskyj hat sich in dem Telefonat nach eigenen Angaben nicht von Trump unter Druck gesetzt gefühlt. Es sei ein „normales“ Gespräch gewesen, sagte Selenskyj am Mittwoch in New York am Rande der UN-Vollversammlung. Außenminister Mike Pompeo hatte Trump ausdrücklich davor gewarnt, die offizielle Zusammenfassung des Telefonats öffentlich zu machen. Der Präsident setzte sich nach einem Telefonat mit der Sprecherin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, darüber hinweg.

Die Demokratin hatte am Dienstag volle Transparenz verlangt. Dazu gehörte sowohl die Herausgabe des Transkripts als auch der Beschwerde eines „Whistleblowers“, die von dem Generalinspektor der Geheimdienste als „glaubwürdig“ und „dringend“ eingestuft worden war. Per Gesetz wäre der Direktor der Nationalen Geheimdienste verpflichtet, den Kontrollausschüssen im Kongress diese Beschwerde nach sieben Tagen vollständig weiterzuleiten. Dies ist auf Weisung des Justizministeriums nicht geschehen. Bei dem „Whistleblower“ handelt es sich nach Medienberichten um eine oder mehrere Personen aus dem Umfeld der US-Geheimdienste.

Trump griff nach Freigabe der Mitschrift Sprecherin Pelosi frontal an, die am Dienstag offiziell ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten eingeleitet hatte. „Werden die Demokraten sich entschuldigen, nachdem sie nun sehen, was in dem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten gesagt wurde?“ Die denken nicht im Traum daran. Hillary Clinton nannte das Memorandum „einen Verrat an unserem Land“. Dies sei keine politische Erklärung, „sondern die bittere Realität, und wir müssen handeln (...) Ich unterstütze ein Impeachment.“

Abrupter Kurswechsel

Bereits mehr als 200 Abgeordnete haben sich öffentlich hinter Pelosi gestellt. Diese hatte wegen der Ukraine-Affäre selber eine Kehrtwende vollzogen, nachdem sie über Monate argumentiert hatte, Trump „sei es nicht wert“ des Amtes enthoben zu werden.

Den Ausschlag für den abrupten Kurswechsel der demokratischen Führer gab die aus ihrer Sicht klare Beweislage. „Wir müssen zuschlagen, solange das Eisen heiß ist“, hatte Pelosi ihren Sinneswandel in der Fraktion begründet. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019