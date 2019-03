Trump-Vertrauter muss in Haft

Washington.Der einstige Lebemann tauchte zur Urteilsverkündung vor einem US-Bundesgericht in Alexandria wie ein Häuflein Elend auf. Paul Manafort ließ sich in einem Rollstuhl in den Gerichtssaal schieben. Den Maßanzug musste er gegen einen grünen Hosenanzug der Haftanstalt von Alexandria eintauschen. Ergraut ist der einst in Kastanie gefärbte Prachtscheitel. Und die früher voluminöse Stimme wich einem

...