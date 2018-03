Trump vollzieht Kehrtwende

Anzeige

Washington.US-Außenminister Rex Tillerson versicherte noch kurz vor Trumps Überraschungscoup, Verhandlungen mit dem nordkoreanischen Regime in Pjöngjang seien „noch in der fernen Zukunft“. Auf Reisen in Äthiopien riet er Reportern, „darüber klarsichtig und realistisch zu bleiben“. Der Chefdiplomat erahnte zu diesem Zeitpunkt genauso wenig wie die Mitarbeiter im Weißen Haus die 180-Grad-Wende, die Donald Trump kurz darauf vollziehen würde.

Vielleicht wusste der für seine Sprunghaftigkeit bekannte Präsident selber noch nicht, das er ein paar Stunden später ohne jedes echte Zugeständnis des Diktators eine Einladung Kim Jong Uns annehmen würde. Seine Mitarbeiter im Weißen Haus erwischte die Ankündigung jedenfalls genauso auf dem falschen Fuß wie Tillerson. Die waren damit beschäftigt, die nicht minder spontan verkündeten Strafzölle auf Aluminium und Stahl zu verkaufen, und lästige Reporter-Anfragen zu Trumps mutmaßlicher Schweigegeldzahlung an den Pornostar „Stormy Daniels“ sowie einer brisanten Buchneuerscheinung zur Russland-Affäre abzuwimmeln.

Die unerwartete Kehrtwende Trumps kam nach dem Briefing einer hochkarätigen Delegation aus Südkorea im Oval Office, die gerade von Direktgesprächen mit dem nordkoreanischen Diktator zurückgekehrt war. Die von Sicherheitsberater Chung Eui Yong angeführten südkoreanischen Unterhändler unterbreiteten das Angebot Kims, sich mit Trump zu treffen. Die anwesenden Verteidigungsminister Jim Mattis, Sicherheitsberater H.R. McMaster und Stabschef John Kelly staunten nicht schlecht über die Reaktion des Präsidenten. Der eben noch als „kleine Raketenmann“ verspottete Diktator, dem Trump im September vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit „totaler Vernichtung“ gedroht hatte, bekam unverhofft, was US-Präsidenten seinem Vater und Großvater über sieben Jahrzehnte verweigert hatten: Anerkennung und Aufwertung.