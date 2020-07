Trump wechselt Wahlkampfmanager

Washington.Knapp vier Monate vor der US-Wahl hat Präsident Donald Trump überraschend seinen Wahlkampfmanager ausgewechselt. Bill Stepien werde die Leitung der Kampagne übernehmen, der bisherige Chef Brad Parscale sich weiter um Digitales und soziale Netzwerke kümmern, kündigte Trump am Mittwochabend (Ortszeit) auf Twitter an. Beide hätten seit Jahren gut für ihn gearbeitet, schrieb er. Der Personalwechsel dürfte auch mit den zuletzt sehr schlechten Umfragewerten für den Republikaner Trump zusammenhängen.

Jüngste Erhebungen sehen einen soliden Vorsprung für den designierten Kandidaten der Demokraten, Joe Biden, wie ein Überblick auf der Webseite RealClearPolitics zeigt. In einem von der Webseite FiveThirthyEight errechneten Durchschnitt landesweiter Umfragen liegt Biden bei 50,3 Prozent, Trump bei 41,2 Prozent der Stimmen. Bis zur Wahl am 3. November ist aber noch viel Zeit – es gibt also noch viel Raum für Veränderungen und Überraschungen.

Trump betont angesichts der Umfragewerte, dass solche Erhebungen 2016 einen Sieg seiner damaligen Gegnerin Hillary Clinton prognostizierten – und damit falsch lagen. In einem Tweet schrieb er, der Sieg in diesem Jahr sollte einfacher sein als jener vor vier Jahren: „Unsere Umfragewerte steigen schnell, die Wirtschaft erholt sich, Impfstoffe und Arzneimittel kommen bald.“ US-Medienberichten zufolge machte Trump seinen bisherigen Wahlkampfmanager Parscale für die missglückte Kundgebung in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma im Juni verantwortlich.

Unterdessen soll nun offenbar mitten in der Krise am Ruf des populären Gesundheitsexperten Anthony Fauci gekratzt werden. In der vergangenen Woche widersprach der Präsident in der Sendung „Full Court Press“ Faucis Einschätzung, dass die USA immer noch „knietief“ in der ersten Coronavirus-Welle steckten. Dem Sender Fox News sagte Trump kurz darauf, Fauci sei „ein netter Mann, aber er hat viele Fehler gemacht“. Am Wochenende zitierten US-Medien dann einen ungenannten Regierungsvertreter, dass mehrere Mitarbeiter im Weißen Haus besorgt darüber seien, wie oft Fauci sich geirrt habe.

Fauci wehrt sich

Um diesen Vorwurf zu untermauern, verschickte das Weiße Haus an ausgewählte US-Medien eine Aufzählung mit früheren Aussagen Faucis. Die „Washington Post“ schrieb: „Für Anthony S. Fauci sind im Weißen Haus die Messer gezückt.“ Doch Fauci, der unter allen US-Präsidenten seit Ronald Reagan gearbeitet hat, lässt sich nicht einschüchtern. Er betonte, er denke mitten in der Pandemie nicht an Rücktritt. „Ich will einfach nur meine Arbeit machen“, betonte er. „Ich bin wirklich gut darin. Und ich werde sie weitermachen.“

Rückendeckung erhält er dabei auch aus dem Trump-Lager. Senator Lindsey Graham – ein enger Verbündeter des Präsidenten – sagte, er habe „allen Respekt der Welt“ vor Fauci. Und der Mehrheitsführer von Trumps Republikanern im US-Senat, Mitch McConnell, antwortete am Mittwoch auf die Frage, wie sehr er Fauci vertraue: „Total.“ dpa

