Trump widerspricht Pompeo

Washington.Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat Russland in der Debatte über den massiven Hackerangriff auf amerikanische Regierungseinrichtungen in Schutz genommen und seinem Außenminister Mike Pompeo offen widersprochen. Pompeo hatte Moskau für die Cyberattacke verantwortlich gemacht. Trump schrieb dagegen am Samstag auf Twitter, es werde immer gleich Russland verdächtigt, wenn etwas passiere. Dabei könne es auch China sein, doch diese Option werde „aus überwiegend finanziellen Gründen“ nicht diskutiert.

Trump spielte in seinem Tweet das Ausmaß und die Gefahr des Hackerangriffs herunter und nutzte den Vorfall, um erneut unbelegte Betrugsvorwürfe zur Präsidentenwahl zu verbreiten.

Moskau dementiert

Pompeo hatte am Freitagabend (Ortszeit) in einem Radiointerview gesagt, es lasse sich nun „ziemlich klar“ sagen, dass die Russen hinter dem Angriff steckten. Russland dementiert dies.

Mehrere US-Medien, darunter die „Washington Post“ und der Sender CNN, berichteten am Samstag, im Weißen Haus sei bereits eine Erklärung vorbereitet worden, in der Russland als Urheber der Attacke benannt werden sollte – wie in Pompeos Aussage. Die Erklärung hätte am Freitag veröffentlicht werden sollen, sei dann jedoch zurückgehalten worden. Nun ist das Weiße Haus in Erklärungsnot, welche Position die Regierung in der Frage vertritt. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.12.2020