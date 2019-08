Trump will Deutschland besuchen

US-Präsident Donald Trump will in Kürze Deutschland besuchen. Er werde „sehr bald“ nach Deutschland kommen, sagte er bei dem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel und fügte hinzu: „Ich habe Deutsches in meinem Blut.“ Merkel sagte, es gebe „noch kein spezifisches Datum“ für den Besuch. Wenn Trump das nächste Mal nach Deutschland kommt, könnte auch ein Besuch in der pfälzischen Heimat seiner Vorfahren auf seinem Programm stehen. US-Botschafter Richard Grenell hatte einen Besuch in Kallstadt (Kreis Bad Dürkheim) bereits im vergangenen Jahr in Aussicht gestellt. „Ich weiß nicht wann, aber er hat mir gesagt, dass er kommen und den Heimatort seiner Familie sehen will“, sagte er im Dezember. Trumps Großeltern väterlicherseits stammten aus dem Dorf Kallstadt. Den dortigen Ortsbürgermeister Thomas Jaworek (CDU) bringt das nicht aus der Ruhe: „Wenn er kommt, dann kommt er, wenn er nicht kommt, dann kommt er nicht. Bis dahin schlägt unsere Kirchturmuhr ganz normal weiter.“ dpa

