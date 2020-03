Trump will Einreisestopp verlängern

Washington.Mit ausgeweiteten Schutzmaßnahmen wollen die USA in der sich verschärfenden Corona-Krise das Schlimmste verhindern. Die Versuche der Regierung in Washington, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, werden auch Konsequenzen für Reisende aus Europa haben. Der zunächst auf einen Monat begrenzte Einreisestopp soll nach Angaben von US-Präsident Donald Trump verlängert werden. Diese und ähnliche Beschränkungen würden in Kraft bleiben und möglicherweise sogar verschärft werden, sagte Trump am Montagabend (Ortszeit).

261 Millionen Menschen Zuhause

Die USA sind gemessen an der Zahl der bestätigten Infektionen inzwischen weltweit am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffen. Am Dienstag verzeichnete die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore mehr als 164 700 Fälle. Trump hatte am Sonntag bekanntgegeben, dass die restriktiven Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie in den USA bis Ende April verlängert werden sollen. Seit Mitte März können Menschen aus dem Schengenraum, Großbritannien und Irland nicht mehr in die USA reisen. Ausgenommen davon sind US-Amerikaner, bestimmte Diplomaten und Europäer, die eine langfristige Arbeitsgenehmigung in den USA haben. Die Regelung sollte zunächst für 30 Tage gelten.

Die Richtlinien der Regierung in Washington fordern die Bevölkerung in der Krise unter anderem auf, Abstand zu anderen zu halten und Ansammlungen von mehr als zehn Personen zu vermeiden. Viele Bundesstaaten haben bereits striktere Ausgangsbeschränkungen verhängt. Einer Berechnung der „New York Times“ zufolge sollen nun mindestens 261 Millionen Menschen in 31 Staaten weitgehend Zuhause bleiben. Der republikanische Senator und Trump-Vertraute Lindsey Graham sprach sich am Dienstag bei Fox News für „drakonische“ Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus aus. Berechnungen des Instituts IHME zufolge könnten Mitte April pro Tag mehr als 2000 Menschen in den USA an den Folgen der Pandemie sterben. Der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, sagte bei CNN, es sehe so aus, dass die Schutzmaßnahmen Wirkung zeigten, die Situation sei aber ernst.

Im Kampf gegen das Coronavirus haben die USA inzwischen nach Trumps Angaben mehr als eine Million Menschen auf den Erreger getestet. Trotzdem herrscht immer noch ein Mangel. In einem am Montag online veröffentlichten Gastbeitrag für die „Washington Post“ schrieben Marylands Gouverneur Larry Hogan (Republikaner) und Michigans Gouverneurin Gretchen Whitmer (Demokraten): „Es gibt nicht genug Tests, medizinisches Material und andere lebensrettende Geräte.“ In den USA sind bereits mehr als 3000 Menschen durch oder mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Präsident Trump erwartet den Höhepunkt der Todeszahlen in gut zwei Wochen. dpa

