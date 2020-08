Trump will TikTok verbieten

Washington.Die Verunsicherung nach der Einmischung aus dem Weißen Haus ist groß. ,,Was TikTok angeht, werden wir es in den Vereinigten Staaten verbieten“, erklärte US-Präsident Donald Trump. ,,Ich habe die Autorität dazu.“

Weder Microsoft noch die chinesische Muttergesellschaft ,,ByteDance“ können sich einen Reim darauf machen, was die Motive des US-Präsidenten hinter den Drohungen gegen den populären Dienst sind. Millionen Amerikaner nutzen TikTok, um kurze Videos zu teilen. Darunter auch die Clips der Komikerin Sarah Cooper, deren Lippensynchronisationen von Aussagen des Präsidenten rasante Verbreitung über die Plattform gefunden haben.

Das Magazin „Vogue“ schreibt, der Grund hinter Trumps Angriff auf TikTok könnten Cooper und Rache für die Pleite seines Wahlkampfauftakts von Tulsa sein. Zehntausende Nutzer hatten für die Trump-Kundgebung im Juni Tickets bestellt und sind dann nicht zu der Veranstaltung gekommen.

Bereits seit Monaten äußern das Weiße Haus und das US-Außenministerium Bedenken über die Sicherheit der Daten amerikanischer Nutzer. Obwohl diese auf Rechnern in den USA gespeichert werden, sorgen sich Regierungsexperten, dass die Chinesen durch eine Hintertür Zugriff auf die Daten des in Peking angesiedelten Internet-Riesen „ByteDance“ erhielten.

Die App selber steht in Verdacht, ein trojanisches Pferd zu sein, über das die Chinesen mutmaßlich an sensible Informationen gelangen könnten. Die Sicherheitsbedenken mündeten sogar in der Forderung nach einem Verkauf des amerikanischen Arms von TikTok an ein US-Unternehmen.

Trump konnte nicht entgangen sein, dass die Gespräche zwischen Microsoft und „ByteDance“ weit fortgeschritten waren. Wie das „Wall Street Journal“ berichtet, sah alles danach aus, dass die Unternehmen den Deal an diesem Montag in trockene Tücher gebracht hätten. Angesichts der Gespräche für eine Abkoppelung des Dienstes von China ist die Intervention des Präsidenten umso erstaunlicher.

„Angriff auf Meinungsfreiheit“

Die Bürgerrechtsorganisation ACLU warnt vor einem Verbot TikToks. Sie wittert dahinter „einen Angriff auf die Meinungsfreiheit“. Die Reaktionen unter Nutzern und Stars des beliebten Dienstes fallen ebenfalls heftig aus. Der 19-jährige Ariel Martin, der unter dem Namen „Baby Ariel“ mit 34,5 Millionen Nutzern zurzeit der beliebteste TikToker ist, kommentierte die Drohung des Präsidenten mit einem Tweet, der die Stimmung mit einem Satz zusammenfasst: „Ich hasse Donald Trump“.

© Mannheimer Morgen, Montag, 03.08.2020