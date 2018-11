Trumps entscheidende Schlacht

Washington.Die Air Force One ist schon startklar. Wenn die Wahllokale geschlossen sind, die Stimmen ausgezählt und die Müdigkeit eines äußerst engagiert und polarisierend geführten Wahlkampfes aus den Gliedern geschüttelt ist, geht es für Donald Trump nahtlos weiter. Unabhängig vom Ausgang der Kongresswahlen warten auf ihn ein heißer Restherbst und ein auch politisch möglicherweise ungemütlicher Winter. Die Zwischenwahlen bedeuten für Donald Trumps erste Amtsperiode als Präsident praktisch Halbzeit – aber es gibt keine Pause für den 72-Jährigen.

Der Besuch bei Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, zu dem Trump schon drei Tage nach der Abstimmung aufbricht, ist eher ein Aufgalopp. Innenpolitisch droht ihm zunächst einmal der Abschlussbericht der Untersuchungen von Sonderermittler Robert Mueller in der Russland-Affäre – ein möglicherweise explosives Papier mit ungewissen Implikationen.

Familie gilt als gesetzt

Gleichzeitig laufen für Trump längst die Vorbereitungen auf den aus seiner Sicht wichtigsten Termin seiner politischen Karriere: die Präsidentschaftswahl im November 2020. Dann entscheidet sich, ob das Phänomen Trump mehr als ein Missverständnis der politischen Geschichte war, das seine Landsleute bei nächster Gelegenheit wieder ausgeräumt haben. In Washington wird gemunkelt, Trump wolle das Weiße Haus und sein Kabinett mit Blick auf 2020 personell umkrempeln – gutes Personal ist im Wahlkampf wichtiger als Regierungspolitik, das haben auch andere Präsidenten so gehalten. Lediglich die Familie ist im Weißen Haus gesetzt. Schwiegersohn Jared Kushner und Tochter Ivanka Trump dürften als Hausmacht unverzichtbar sein.

Wichtige Strippenzieher wie der politische Direktor im Weißen Haus, Bill Stepien, oder der Lobby-Verbindungsmann Justin Clark sollen in die Abteilung Attacke wechseln, wie die „New York Times“ berichtete. Im Kabinett wird Trump einen neuen – und möglichst loyalen – Justizminister finden müssen. Jeff Sessions, einst glühender Trump-Verfechter, jedoch in der Russland-Affäre gnadenlos von Trump gedemütigt, wird wohl hinwerfen, wie nicht nur Senator Lindsay Graham öffentlich orakelt. Ferner könnte der wegen Spesengeschichten in die Schlagzeilen geratene Innenminister Ryan Zinke ausgetauscht werden. Auch die Ämter von Verteidigungsminister James Mattis und Stabschef John Kelly gelten nicht mehr als sicher. Für die scheidende UN-Botschafterin Nikki Haley soll Trump in Heather Nauert, einer früheren Fernseh-Moderatorin und derzeitigen Ministeriums-Sprecherin, bereits Ersatz gefunden haben. Richtig zufrieden scheint Trump vor allem mit Außenminister Mike Pompeo zu sein. Der physisch bullige und auch sonst recht hemdsärmelig auftretende Chefdiplomat könnte in den nächsten Monaten noch mehr als bisher zur rechten Hand des Präsidenten werden und in den öffentlichen Fokus rücken. Wie kaum ein anderer steht Pompeo für Trumps Motto „Führung durch Stärke“. Extrem loyal zum Präsidenten, aber nicht ohne politisches Geschick, exekutiert der Tea-Party-Mann Trumps Außenpolitik. „Er ist gescheit, aber er ist auch ziemlich bombastisch“, sagte einmal der Politikwissenschaftler Ian Bremmer von der Eurasia-Group über Pompeo. Insofern passt er teils zu Trump, teils ergänzt er ihn.

Außenpolitisch – und das heißt in den USA weltpolitisch – geht es Schlag auf Schlag. Trump wird sich beim G20-Gipfel Ende November in Buenos Aires sicher mit Chinas Staatschef Xi Jinping und möglicherweise auch mit Russlands Präsident Wladimir Putin treffen. Mit China befinden sich die USA in einem ausgewachsenen Handelskonflikt. Trump sandte zuletzt relativ klare Signale, dass er seinen eigenen Handelskrieg wieder befrieden will.

