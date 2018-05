Trumps neuer bester Freund

Anzeige

WASHINGTON.Amerikas Chef-Diplomat befand sich auf heikler Mission, als ihn der Präsident öffentlich zurückpfiff. ,,Ich habe Rex Tillerson, unserem wunderbaren Außenminister, gesagt, dass er seine Zeit verschwendet, mit dem kleinen Raketenmann zu verhandeln“, twitterte Donald Trump. Von Gesprächen mit Kim Jong Un, dem nordkoreanischen Machthaber, hielt der amerikanische Präsident gar nichts. Im Gegenteil: Er drohte dem „mörderischen Regime“ in Pjöngjang mit einer Apokalypse aus „Feuer und Zorn“, falls es wagen würde, eine Rakete auf amerikanisches Territorium abzufeuern. Das war im vergangenen Herbst.

Der Musterstaatsmann

Inzwischen hat der „wunderbare Außenminister“ Tillerson frustriert das Handtuch geworfen. Sein Nachfolger Mike Pompeo aber kehrte in der Nacht zum Donnerstag mit drei freigelassenen US-Gefangenen aus Nordkorea zurück. Um drei Uhr morgens bereitete Trump der Gruppe auf dem Luftwaffenstützpunkt Andrews einen triumphalen Empfang. Im Flutlicht vor einer an Feuerwehrleitern aufgehängten riesigen US-Fahne schwärmte der Präsident: „Wir wollen Kim Jong Un danken, der sich wirklich vorzüglich verhalten hat.“ Vom „kleinen und fetten“ Terrorunterstützer zum Muster-Staatsmann – die Wandlung des Kim-Bildes in der präsidialen Rhetorik ist atemberaubend. Am 12. Juni wollen sich die beiden früheren Erzfeinde nun in Singapur treffen. „Wir werden beide versuchen, die Begegnung zu einem besonderen Moment für den Weltfrieden zu machen“, kündigte Trump an.

Seit Tagen schon trommelt er: „Das ist eine große Sache“. Nach einer Phase wildester Drohungen wertet er die Bereitschaft Kims zum Gespräch als großen Erfolg. Und dass der Machthaber in Pjöngjang vor dem geplanten Gipfeltreffen auch noch drei amerikanische Staatsbürger frei ließ, die wegen angeblicher Spionage seit mehr als einem Jahr in nordkoreanischer Haft saßen, sei „eine wunderbare Sache“, schwärmte der US-Präsident. Der einstige Reality-TV-Star wittert die Chance, mit einer gigantischen medialen Inszenierung seine zahlreichen innenpolitischen Skandale zu übertünchen. Zufrieden präsentiert Trump seine angebliche außenpolitische Erfolgsbilanz: der bevorstehende Gipfel mit Nordkorea, die Aufkündigung des Iran-Abkommens und die Verlegung der US-Botschaft in Israel nach Jerusalem. Die Trump-Fans klatschten.