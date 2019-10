Trumps Probleme mit der Geografie

US-Präsident Donald Trump hat mit seiner Bemerkung, eine Mauer an der Grenze zum US-Bundesstaat Colorado zu bauen, viel Spott auf sich gezogen. Bei einer Rede in der ehemaligen Industriemetropole Pittsburgh im Nordosten der USA verkündete er: „Wir bauen eine Mauer an der Grenze zu New Mexico, und wir bauen eine Grenze in Colorado.“ Nur: Colorado hat keine gemeinsame Grenze mit Mexiko. Trump hatte bereits im Präsidentschaftswahlkampf 2016 eine Mauer an der Grenze zu Mexiko angekündigt, um illegale Migration einzuschränken. „Wie gut, dass Colorado jetzt einen gratis Ganztagskindergarten anbietet, damit unsere Kinder die Grundzüge der Geografie lernen können“, twitterte Gouverneur Jared Polis. dpa

