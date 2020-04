Trumps Rolle rückwärts bei Lockerungen

US-Präsident Trump bei der Vorstellung des Dreistufen-Plans. © dpa

Washington.Der Präsident kündigte seine Pressekonferenz zur „Öffnung Amerikas“ mit großer Posaune auf Twitter an. Was dann kam, war nach Eingeständnis hoher Mitarbeiter des Weißen Hauses gegenüber der „Washington Post“ nicht viel mehr als der Versuch, den Bundesstaaten den „Schwarzen Peter“ zuzuschieben. Trump wolle im Wahljahr nicht für eine zweite Infektionswelle verantwortlich gemacht werden, falls die Wirtschaft zu früh hochfährt.

Anfang der Woche klang das noch ganz anders. Da präsentierte sich der Präsident wie ein Autokrat, der alleine bestimmt, wann die Bundesstaaten die Schutzmaßnahmen während der Covid-19-Pandemie aufheben. Er wolle, dass Amerika zum 1. Mai wieder offen für die Geschäftswelt sei. In seiner neuen Richtlinie vollzieht er nun eine Rolle rückwärts und behauptet das Gegenteil. „Sie bestimmen, was gemacht wird“, gab er laut Mitschnitt einer Konferenz mit den 50 Gouverneuren vor seiner Pressekonferenz am Donnerstagabend klein bei.

Diese hatten längst klar gemacht, wer das Sagen hat. Sie würden die Sicherheit ihrer Bürger keinesfalls durch die Ungeduld des Präsidenten gefährden lassen. Die Führer der Bundesstaaten sehen im „Dreistufen-Plan“ des Weißen Hauses denn auch nicht mehr als eine Empfehlung, die Kriterien für ein Ende der Schutzmaßnahmen enthält. Die von einem sechsköpfigen Ärzteteam ausgearbeitete Richtlinie enthält weithin akzeptierte Bedingungen, die für eine Rückkehr zu mehr Normalität erfüllt sein müssen. Die Voraussetzung für die Lockerungen in Stufe eins ist der kontinuierliche Rückgang an Neuinfektionen über 14 Tage. Restaurants, Kirchen und Kinos könnten unter Einhaltung strikter Abstands- und Hygiene-Vorschriften dann wieder öffnen. Kneipen, Schulen und Kindergärten blieben geschlossen.

Erste Ankündigungen folgen

Stufe zwei setzt voraus, dass es keinen Neuanstieg von Covid-19-Fällen gibt. Dann sei es möglich, Bildungseinrichtungen wieder zu öffnen und zu reisen. Telearbeit und physische Distanzierung bleiben weiter empfohlen. In der dritten Stufe könnten die meisten anderen Beschränkungen für Individuen und Unternehmen aufgehoben werden. Dann seien auch Besuche in Alten- und Pflegeheimen wieder möglich.

Nach den neuen Richtlinien des US-Präsidenten haben erste Bundesstaaten vorsichtige Lockerungen der Schutzmaßnahmen angekündigt. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, sagte am Freitag, derzeit geschlossene Läden könnten von Freitag nächster Woche an wieder öffnen, wenn sie Waren lieferten, schickten oder zur Abholung bereitstellten. Mit der Wiedereröffnung von Parks werde bereits am Montag begonnen. Minnesotas Gouverneur Tim Walz kündigte an, dass etwa Parks, Wanderwege und Golfplätze wieder öffnen könnten. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.04.2020