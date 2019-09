Trumps sonniger Schmeichler

Los Angeles.Donald Trump wirkte ein wenig verloren, als er vor der Air Force One nach einer Antwort auf den Angriff der saudischen Ölanlage suchte. „Es gibt viele Optionen“, sagte der Präsident, der unspezifische neue Sanktionen ankündigte. Seine bisher geübte militärische Zurückhaltung sei kein Zeichen der Schwäche, reagierte Trump auf die Kritik von Senator Lindsey Graham, der gewöhnlich ein Verbündeter ist. „Wir sind in einer sehr, sehr starken Position.“

Der grauhaarige Mann an seiner Seite auf dem Flugfeld von Los Angeles, der nun Trumps vierter Nationaler Sicherheitsberater wird, wusste gleich das Richtige anzumerken. Er freue sich auf „weitere eineinhalb Jahr Frieden durch Stärke, die zu diesen unglaublichen außenpolitischen Erfolgen unter Präsident Trumps Führung geführt haben“, sagte O’Brien, der bisher als Chefunterhändler des Außenministeriums für Geiselbefreiungen zuständig war.

Ob er von der Sache her die richtigen Qualifikationen für das wichtige Amt mitbringt, bleibt unter Experten eine offene Frage. Denn der Anwalt aus Los Angeles ist in Washington weitgehend ein Unbekannter. In seiner früheren Rolle arbeitete er im Hintergrund. Schlagzeilen machte er nur einmal, als er sich im Auftrag des Präsidenten in Schweden für den Rapper A$AP Rocky einsetzte, der dort nicht als Geisel, sondern wegen einer Straftat festsaß. O’Brien werden tadellose Manieren, ein sonniger Charakter und Anpassungsfähigkeit nachgesagt.

Drei Eigenschaften, die den Mormonen von seinem Ziehvater und Vorgänger im Amt, John Bolton, unterscheiden. Mit diesem teilt er eine „USA“-zentrierte Weltsicht und die Abneigung gegen die Regierungen in Russland, China, Nordkorea und Iran. Überschwänglich lobte Bolton das Buch „Während Amerika schlief“ als „Pflichtlektüre“, in dem O’Brien Barack Obama 2016 vorhielt, gegenüber Staaten wie Iran zu viel Nachsicht gezeigt zu haben. Dessen Politik „der Besänftigung und des Rückzugs“ hätten die USA geschwächt.

So klar sich der neue Nationale Sicherheitsberater in dem Bestseller positioniert, so sehr sehen Analysten das im Widerspruch zu seiner eigenen Biegsamkeit.

Durcheinander erwartet

O’Brien wird als einer beschrieben, der auch dann lacht, wenn der Chef einen schlechten Witz gemacht hat. Diese Eigenschaft teilt er mit Außenminister Mike Pompeo, der ihn für den Top-Job im Weißen Haus vorgeschlagen hat.

Jonathan Stevenson, der bis 2013 im Nationalen Sicherheitsrat saß, fürchtet, O’Brien werde „als eine Fassade der oftmals haarsträubenden Ansichten und Entscheidungen des Präsidenten dienen“. Statt eines echten Gegenwichts zu Trump, werde es bei dem Durcheinander in der Außen- und Sicherheitspolitik bleiben.

