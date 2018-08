Trumps Tochter widerspricht

Anzeige

Washington.Immer wieder greift US-Präsident Donald Trump kritische Medien an, inzwischen versteigt er sich dazu, sie zu „Feinden des Volkes“ zu erklären. Seine Tochter Ivanka widerspricht ihm nun öffentlich – wenige Stunden später holt Trump zu einer neuen Attacke aus. Der Präsident nutzte eine Rede in Pennsylvania dazu, um immer wieder gegen Journalisten auszuteilen. „Was ist aus der freien Presse geworden? Was ist aus ehrlicher Berichterstattung geworden?“, fragte er. Trump beklagte sich darüber, dass Medien seine Erfolge nicht würdigten. Stattdessen würden sie „Geschichten erfinden“. Die Berichterstattung über ihn sei „nur negativ“. Als Beispiele dafür nannte er seine Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un.

Trumps Angriff kam am selben Tag, an dem ihm seine Tochter Ivanka in Bezug auf die Medien widersprochen hatte. Ivanka Trump sagte bei einer Veranstaltung des Informationsdienstes „Axios“ in Washington auf die Frage, ob sie Medien wie ihr Vater für „Feinde des Volkes“ halte: „Nein, das tue ich nicht.“ Sie wisse zwar aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühle, wenn man Opfer falscher Berichterstattung wird. „Aber nein, ich habe nicht das Gefühl, dass die Medien Feinde des Volkes sind.“

Trump reagierte mit einer Twitter-Nachricht: „Sie haben meine Tochter Ivanka gefragt, ob die Medien die Feinde des Volkes sind. Sie hat korrekterweise nein gesagt. Es sind die FAKE NEWS, welche ein großer Teil der Medien sind, die die Feinde des Volkes sind.“