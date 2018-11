Tschechien lehnt Pakt ab

Das Bild zeigt einen Polizeibeamten und Flüchtlinge in Spanien. © dpa

Bratislava/Berlin.Nach Tschechien und Polen hat auch die Slowakei ihren Rückzug aus dem UN-Migrationspakt erklärt. „Als Regierungschef lehne ich den Text des Migrationspakts ab und ich lehne es ab, dass er in der Slowakei gilt“, sagte der sozialdemokratische Ministerpräsident Peter Pellegrini gestern der Zeitung „Sme“. Der UN-Migrationspakt soll 10. und 11. Dezember in Marokko beschlossen werden. Das rechtlich nicht verbindliche Abkommen soll helfen, Flucht und Migration zu organisieren.

Auch in Deutschland wird die Vereinbarung heftig diskutiert. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verteidigte den Pakt in der „Welt am Sonntag“. Dieser sei in der Sache durchaus sinnvoll. Allein national werde das globale Flüchtlingsproblem nicht gelöst werden. Söder weiter: „Man muss unterscheiden zwischen dem Inhalt des Pakts und der Art der Kommunikation darüber. Es war sicher nicht besonders glücklich, dass man gleichsam nebenher von dem Pakt erfahren hat. Das bietet leider Rechtspopulisten die Möglichkeit, wieder mit Verschwörungstheorien zu kommen.“ Kritiker fürchten, dass dadurch eine Art Menschenrecht auf Migration aus wirtschaftlichen Motiven festgeschrieben werde. dpa

