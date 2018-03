Tschentscher als Nachfolger

Anzeige

Tschentscher gilt als versierter Finanzexperte, der mit Scholz maßgeblich dafür Sorge trug, dass der rot-grüne Senat seinem Ziel eines Haushalts ohne neue Schulden stetig näherkam.

CDU-Landeschef Roland Heintze äußerte sich in einer Stellungnahme kritisch: „Das Ganze wird zunehmend zur Posse. Die SPD hat offensichtlich Schwierigkeiten, den Posten zu besetzen.“

Leonhard als SPD-Chefin

Scholz zieht sich vollständig aus der Hamburger Landespolitik zurück. Der 59-Jährige teilte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur dem SPD-Landesvorstand mit, dass er neben dem Bürgermeisteramt auch den Parteivorsitz aufgeben will. Neue SPD-Chefin in Hamburg soll Sozialsenatorin Melanie Leonhard werden. Offiziell wird wohl ein SPD-Landesparteitag am 24. März über die Nachfolge an der Spitze des Senats entscheiden, ehe vier Tage später dann die Bürgerschaft darüber abstimmen könnte.

Der 52-jährige Tschentscher, gebürtig aus Bremen, hat seit November den Vorsitz in der Finanzministerkonferenz inne. Meriten über Hamburg hinaus erwarb er sich etwa bei der Lösung des langjährigen Finanzproblems Elbphilharmonie sowie beim Verkauf der HSH Nordbank, dem Milliardendesaster im Norden.

Wenn Tschentscher regelmäßig die Öffentlichkeit über Hamburgs Schuldenstand informierte, wusste der promovierte Mediziner sein Zahlenwerk akkurat zu präsentieren. Selbst wenn die Steuerschätzungen noch so positiv ausfielen, quittierte er die sprudelnden Quellen allenfalls mit einem Lächeln.

Tschentschers politische Karriere startete 1991, zunächst als Mitglied der Bezirksversammlung Hamburg-Nord. Seit dem Jahr 2007 führt Tschentscher den SPD-Kreisverband Hamburg-Nord, ein Jahr später gelang ihm über die Landesliste der SPD der Sprung in die Bürgerschaft. Als Scholz 2011 ans Regieren kam, installierte er Tschentscher als Finanzsenator. Seine Frau und sein Sohn können ihn weiterhin in der Bürgerschaft beobachten – jetzt auf dem Chefsessel. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.03.2018