Tsipras setzt auf Risiko

Athen.Am Tag nach dem Vertrauensvotum im griechischen Parlament reibt sich manch einer verwundert die Augen: Ministerpräsident Alexis Tsipras hat es erneut geschafft. 151 der 300 Abgeordneten sprachen ihm das Vertrauen aus, dabei verfügt seine Regierungspartei Syriza nur über 145 Sitze, und der kleine Koalitionspartner Anel hatte sich am Sonntag zuvor aus der Zusammenarbeit verabschiedet. Tsipras aber konnte sechs parteifremde Parlamentarier für sich gewinnen – und geht als Nächstes die heikle Abstimmung über den Namenskompromiss mit Mazedonien an.

„Die erste Wette gewonnen“, titelte gestern eine regierungsnahe Zeitung. Die erste Wette, die Vertrauensfrage. Bei der Abstimmung über den Namen Nord-Mazedonien für das Nachbarland geht Tsipras erneut ein Risiko ein. Doch mit Zockerei und Poker hat sein Agieren nichts zu tun – vielmehr steckt dahinter knallhartes Kalkül. In anderen Ländern würde ein Premier, der keine gesicherte Mehrheit im Parlament hat, wohl als „Lame Duck“ (Lahme Ente) bezeichnet. Nicht so in Griechenland: Tsipras hätte auch mit einer einfachen Mehrheit weiterregieren können. Deshalb sehen ihn politische Beobachter nun gestärkt aus der Abstimmung hervorgehen.

Mit der Abstimmung über das von Tsipras 2018 ausgehandelte Abkommen mit Skopje wird für nächste Woche gerechnet. Etliche Parlamentarier wurden anonym bedroht, nicht für das Abkommen zu stimmen. Trotzdem haben sich schon viele dafür ausgesprochen. dpa

