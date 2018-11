Türkei gibt Aufnahmen weiter

Präsident Recep Tayyip Erdogan verlangt von Riad Aufklärung. © dpa

Istanbul.Im Fall des vor mehr als einem Monat in Istanbul getöteten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi hält die Türkei den Druck auf Saudi-Arabien aufrecht. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bestätigte am Wochenende in Ankara erstmal offiziell die Existenz von Tonaufnahmen zur Ermordung Khashoggis. Diese habe man mit einer Reihe von Ländern geteilt – auch mit Deutschland, sagte Erdogan vor einer Reise nach Paris. „Sie haben die (aufgezeichneten) Gespräche gehört und kennen sie“, sagte Erdogan. Was auf den Bändern genau zu hören ist, blieb zunächst unklar.

Aus Berlin hieß es dazu gestern lediglich, dass es einen nachrichtendienstlichen Austausch zu dem Thema gab. Ein Regierungssprecher sagte, man nehme grundsätzlich nur vor den zuständigen, geheim tagenden Gremien des Bundestags Stellung. Erdogan sagte, man habe die Tonaufnahmen auch mit den USA, Frankreich, Großbritannien und Saudi-Arabien geteilt. Der im US-Exil lebende saudische Regierungskritiker Khashoggi war Anfang Oktober in dem Konsulat seines Heimatlandes in Istanbul umgebracht worden. Er wollte Dokumente für seine Hochzeit abholen. Unter immensem internationalen Druck auf Saudi-Arabien gab die autokratische Regierung in Riad schließlich den Tod von Khashoggi zu.

Riad beschuldigte dabei hochrangige Regierungsmitarbeiter, ein 15-köpfiges Spezialteam zur Ausführung der Tat auf eigene Faust losgeschickt zu haben. Damit wollte die Führung offenbar den mächtigen Kronprinzen Mohammed bin Salman und auch König Salman aus der Schusslinie nehmen. Diese hätten von dem Plan nichts gewusst. Die Version wurde international als wenig glaubwürdig angezweifelt. dpa

