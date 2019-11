Türkei nimmt Anwalt fest

Berlin.Die türkische Polizei hat Mitte September einen Anwalt inhaftiert, der für die deutsche Botschaft in Ankara tätig war. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Weiter hieß es, das Ministerium setze sich intensiv für eine Klärung der Vorwürfe und eine Aufhebung der Untersuchungshaft ein. Wie „Spiegel“ sowie NDR, WDR und „Süddeutsche Zeitung“ berichteten, geht es um den Vorwurf der Spionage.

Der türkische Jurist hatte den Auftrag, Informationen für Asylverfahren einzuholen, die in Deutschland laufen. So recherchierte er etwa, ob gegen die Asylbewerber – darunter kurdische Aktivisten – in der Türkei Ermittlungen laufen und ihnen bei der Rückkehr eine Verhaftung droht.

Laut „Spiegel“ fürchtet die Bundesregierung, dass die türkischen Behörden bei der Festnahme auch Daten und Akten beschlagnahmt haben – und zwar von rund 50 türkischen Staatsbürgern, die in Deutschland Asyl beantragt haben. Ein Sprecher des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sagte dem Rechercheverbund von WDR, NDR und „SZ“ dazu, es sei davon auszugehen, dass auch Informationen zu Asyl-Vorgängen in die Hände der türkischen Behörden gelangt seien. Die Betroffenen werden dem Sprecher zufolge persönlich informiert oder wurden es schon. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.11.2019