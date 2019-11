Türkei schiebt Deutsche ab

Istanbul.Die Türkei hat eine siebenköpfige Familie aus dem salafistischen Milieu nach Deutschland abgeschoben. Sie landete am Donnerstag am Berliner Flughafen Tegel. Haftbefehle wegen islamistischer Umtriebe liegen gegen die Familienmitglieder nicht vor. Allerdings droht dem Vater womöglich wegen anderer Gründen Strafverfolgung.

Familie B. kommt aus dem niedersächsischen Hildesheim, unklar ist jedoch, ob sie dorthin zurückkehrt. Ursprünglich stammt sie aus dem Irak. Bis auf den Vater haben alle Familienmitglieder die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Familie war Ende Januar von Deutschland in die Türkei gereist und nach zwei Monaten in der Stadt Samsun festgenommen worden. In türkischer Abschiebehaft wurde eines der Kinder geboren. Den Grund für die Inhaftierung haben die türkischen Behörden nicht mitgeteilt.

Nach der Landung sollte die Familie nach Angaben aus Sicherheitskreisen auf Vertreter mehrerer Behörden treffen und auch befragt werden.

Hunderte IS-Anhänger gefasst

Die Türkei hatte die Abschiebung mehrerer deutscher mutmaßlicher Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in dieser Woche angekündigt. Über einen möglichen Aufenthalt der Familie B. im ehemals vom IS kontrolliertem Gebiet im Irak oder Syrien ist jedoch nichts bekannt.

Die Türkei war am 9. Oktober in Nordsyrien einmarschiert und geht dort gegen die Kurdenmiliz YPG vor. Dabei wurden nach offiziellen Angaben 287 IS-Anhänger festgenommen. dpa

