Türkei sorgt für Eklat

Die Fregatte „Hamburg“ kontrolliert die Einhaltung des Waffenembargos. © dpa

Berlin/Ankara/Brüssel.Die Türkei provoziert trotz drohender Sanktionen neue schwere Spannungen mit Deutschland und der EU. Nach Angaben der Bundeswehr erzwang Ankara am Sonntag den Abbruch eines Einsatzes deutscher Marinesoldaten zur Kontrolle des UN-Waffenembargos gegen Libyen. Aus dem Bundestag kam scharfe Kritik. In Brüssel wurde darauf hingewiesen, dass beim nächsten EU-Gipfel am 10. und 11. Dezember über mögliche weitere Strafmaßnahmen gegen die Türkei gesprochen werden soll.

Die Regierung in Ankara prangerte hingegen eine „heuchlerische und gesetzeswidrige Behandlung“ von türkischen Frachtschiffen an, die nach Libyen unterwegs seien. Der Einsatz deutscher Soldaten sei „ohne Befugnis und mit Gewaltanwendung“ durchgeführt worden, hieß es am Montag aus dem Außenministerium in Ankara.

Kontrolle der Ladung

Bei dem Einsatz am Sonntag waren die deutschen Soldaten nach Angaben des Einsatzführungskommandos rund 200 Kilometer nördlich der libyschen Stadt Bengasi an Bord eines verdächtigen Frachtschiffes gegangen, um die Ladung zu kontrollieren. Einige Stunden später habe dann die Türkei als Flaggenstaat ein Veto gegen die Durchsuchung des Containerfrachters eingelegt.

Nach Angaben des türkischen Außenministeriums hatte die „Rosaline A“ lediglich Farbmaterial und Hilfsgüter geladen. Aus dem Einsatzführungskommando in Potsdam wurde jegliche Kritik am Vorgehen der deutschen Soldaten zurückgewiesen. Das Boarding-Team habe jederzeit rechtmäßig und im Einklang mit den Regularien gehandelt. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.11.2020