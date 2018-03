Türkische Wunschliste für Deutschland

Anzeige

München.Deniz Yücel will jetzt erst einmal seine Ruhe haben. Am Samstag verschickte der 44-Jährige per Twitter ein Foto, auf dem er mit seiner Frau und acht weiteren Menschen sommerlich bekleidet auf einer Wiese zu sehen ist. „Ich bin nicht in Deutschland. Aber ich bin unter Freunden“, schrieb er dazu. Der 44-jährige Deutschtürke ist nach einem Jahr Untersuchungshaft also über Berlin direkt in südliche Gefilde weitergereist, um Urlaub zu machen.

Der Korrespondent der Tageszeitung die „Welt“ ist in den vergangenen zwölf Monaten zur Symbolfigur für das Zerwürfnis zwischen zwei Ländern geworden, die sehr eng miteinander verwoben sind. In Deutschland leben drei Millionen türkischstämmige Menschen. Millionen Deutsche machen Jahr für Jahr in der Türkei Urlaub. Politisch hat es dagegen zwischen den beiden Ländern seit dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei 2016 so heftig gekracht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Nach der Freilassung Yücels, dem Unterstützung von Terroristen und Volksverhetzung vorgeworfen wird, soll es einen Neuanfang geben. Noch während Yücel im Flieger von Istanbul nach Berlin saß, trafen sich die Außenminister Sigmar Gabriel und Mevlüt Cavusoglu am Freitag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Sie arbeiten daran, die Beziehungen ganz konkret wieder zu verbessern. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim trug am Wochenende in einem dpa-Interview eine erste Wunschliste vor: Die deutschen Behörden sollen noch härter gegen die auch in Deutschland als Terrororganisation verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und vor allem die Bewegung des Predigers Fethullah Gülen vorgehen. Vom Auswärtigen Amt erwartet Yildirim, dass es die Verschärfung der Reisehinweise für die Türkei zurücknimmt. Derzeit warnt das Auswärtige Amt vor willkürlichen Festnahmen. Yildirim verspricht sich von einer Entschärfung, dass die ohnehin bereits wieder anziehenden Touristenzahlen in die Höhe schnellen.

Gab es ein Gegengeschäft?

Ganz heikel ist: Die Türkei will mit deutscher Hilfe türkische Panzer bauen. Yildirim meint, dass sei im wirtschaftlichen Interesse Deutschlands. Politisch ist das aber aussichtslos. Seit Beginn der türkischen Offensive gegen die kurdische YPG-Miliz werden gar keine Waffenexporte an den Nato-Partner genehmigt. Bei Yildirim stößt das auf Unverständnis. „Denn wir sind ein Nato-Mitglied, Deutschland ist ein Nato-Mitglied. Und in unserer Region schützen wir die Nato-Grenzen.“ Grundsätzlich wird die Bundesregierung in dem Entspannungsprozess das Problem haben, dass bei allem die Frage gestellt wird: Hat es einen Deal gegeben? Beide Seiten dementieren solche Spekulationen. Klar ist aber auch, dass es parallel zu den Verhandlungen über Yücel Gespräche über eine Fortentwicklung der Beziehungen gab – auch wenn es kein Junktim zwischen beidem gegeben haben mag.