Tusk: Ungeregelter Austritt am 12. April

Brüssel.Noch emotionsloser hätte EU-Ratspräsident Donald Tusk nicht reagieren können. Ganze drei Zeilen lang war seine Mitteilung über den Kurznachrichtendienst Twitter, nur wenige Minuten, nachdem der mit Großbritannien ausgehandelte Austrittsvertrag im britischen Unterhaus zum dritten Mal gescheitert war. Vor diesem Hintergrund „habe ich entschieden, einen EU-Gipfel für den 10. April einzuberufen“, teilte Tusk mit. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker äußerte sich nicht einmal selbst, sondern ließ durch einen Sprecher erklären, er halte nun einen ungeregelten Brexit am 12. April für wahrscheinlich. Im Übrigen werde ,,die EU vereint bleiben“. Das war’s.

May kann Alternative vorschlagen

Die Europäische Gemeinschaft hat stur auf Geschäftsmäßigkeit umgeschaltet und dokumentierte ihre Entschlossenheit, den vor genau einer Woche von den Staats- und Regierungschefs beschlossen Brexit-Fahrplan durchzuziehen. Er sieht vor, dass die britischen Volksvertreter vor dem 12. April sagen sollten, ob sie den bisherigen Deal doch noch annehmen. Für den Fall einer weiteren Ablehnung (wie am Freitag geschehen) könne Premierministerin Theresa May eine Alternative vorschlagen.

Denkbar ist so ziemlich alles zwischen einem Austritt ohne Vereinbarung am 12. April über ein zweites Referendum bis hin zum Exit vom Brexit. Schließlich, so hatte man in Brüssel argumentiert, gehe vielen Briten langsam auf, dass jeder Deal noch schlechter sei als ein Verbleib in der EU. Da das Vereinigte Königreich aber für jede Alternative Zeit brauchen würde, hatten die Staatenlenker der britischen Amtskollegin klar gemacht, dass sie ihre Landsleute dann bei den Europawahlen an die Urnen schicken müsste.

May wollte das verhindern, ob sie es jetzt noch kann, steht in den Sternen. Die Konsequenz und der Druck, den die EU damit angedroht hatte und nun durchzieht, haben ihren Grund: Die Regierungen der Mitgliedstaaten wollen und müssen verhindern, dass die Europawahlen (23. bis 26. Mai) vom Brexit überlagert werden. Um neue Akzente zu setzen, verabredeten sich die EU-Spitzen am 9. Mai im rumänischen Sibiu (Hermannstadt) zu einem Gipfel, der so etwas wie eine Erneuerung des europäischen Versprechens werden soll. May kannte die Stimmungslage, hätte auch deutlicher eine mehrheitsfähige Lösung vorantreiben müssen. Dass sie es nicht getan oder nicht geschafft hat, macht für Brüssel keinen Unterschied: Fakt ist, dass der Brexit immer wieder aufgeschoben werden muss – oder es eben eine harte Landung gibt.

Auf die hat sich die EU längst vorbereitet. In den zurückliegenden Wochen wurden zahlreiche Beschlüsse initiiert, um den Flug- und Bahnverkehr noch neun Monate über den Tag X hinaus sicherzustellen. Zollbescheinigungen und Unbedenklichkeitszertifikate für Im- und Export gelten ebenfalls noch ein dreiviertel Jahr weiter. Die wichtigsten Themen rund um die Sozialversicherung für Aufenthalte auf der Insel, die bald ein Drittstaat sein könnte, sind angeblich behandelt. Dennoch, so wird in Brüssel betont, gelte ein ,,wichtiger Satz“ der deutschen Kanzlerin Angel Merkel, den sie vor einer Woche in Brüssel sagte: ,,Wir werden bis zum letzten Tag um 23 Uhr um eine gute Lösung ringen.“ Der Tag könnte der 12. April sein.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.03.2019