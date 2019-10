Udo Lindenberg kritisiert Ergebnis

Kultsänger Udo Lindenberg (Bild) hat das starke Wahlergebnis der AfD bei der Landtagswahl in Thüringen scharf kritisiert und wünscht sich neue Visionen und Lösungen für die Herausforderungen. „24 Prozent. Und viele sagen immer noch: Das wird sich niemals wiederholen – aber seht ihr denn nicht an den Häuserwänden dieselben alten neuen Parolen?“, schrieb der Sänger am Mittwochabend auf Facebook. „Das Grauen geht um im Land, nicht nur an Halloween.“ Der Musiker hatte eine besondere Verbindung zur ehemaligen DDR. Schon lange vor dem Mauerfall bemühte er sich immer wieder, dort aufzutreten. dpa

