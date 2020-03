„Über den Tellerrand sehen“

Mannheim.Seit Ende Januar sind in China die Schulen geschlossen – auch die zwei deutschen Schulen in Shanghai. An einer, der Deutschen Schule Shanghai Yangpu, unterrichtet Julian Müller. Seit Beginn der Corona-Krise arbeitet er von zu Hause aus.

Herr Müller, wie geht es Ihnen im virtuellen Klassenraum?

Julian Müller: Gut! Wir befinden uns inzwischen in Woche acht des Online-Learning, und unsere Hauptaufgabe besteht nun vor allem darin, die Schüler nicht zu verlieren.

Wie gelingt Ihnen das?

Müller: Wichtig ist, dass die Online-Schule nicht nur aus Arbeitsaufträgen besteht. Unterricht muss online ebenfalls Erklärungen liefern, denn man kann von Schülern nicht erwarten, dass sie sich plötzlich alles selbst erklären und erarbeiten. Hier sind wir Lehrer gefordert, kreativ zu sein. Bildschirmaufnahmen, Power-Point-Tutorials oder Video-Konferenzen bieten tolle und einfache Möglichkeiten, um den Schülern die Chance zu bieten, Themen zu verstehen. Zudem halte ich Projektarbeiten für sinnvoll, die den Schülern Möglichkeiten bieten, eigene Themenschwerpunkte zu setzen und kreativ zu arbeiten. E-Learning erfordert eine sehr kleinschrittige Arbeit, Aufgaben und Ziele müssen eng gefasst werden, um Schülern schnell Erfolgserlebnisse zu ermöglichen.

Warum ist das so wichtig?

Müller: Gibt es zu wenige Erklärungen und müssen sich Schüler viel selbst erarbeiten, werden viele von ihnen sehr schnell den Anschluss verlieren und mit der Situation überfordert sein. Erfolgserlebnisse dienen zudem der Motivation, auch die darf nicht verlorengehen. Gerade in der jetzigen Situation der weitgehenden sozialen Isolierung vieler Kinder muss man hier besonders sensibel vorgehen.

Folgen Sie dem normalen Lehrplan, wie und was unterrichten Sie?

Müller: Prinzipiell erfolgt der Unterricht nach Stundenplan. Wir arbeiten mit einem System namens „Nerdl“, das an der Deutschen Schule Silicon Valley entwickelt wurde, und nun stetig durch unsere Praxiserfahrungen weiterentwickelt wird. Der persönliche Stundenplan jedes Lehrers wurde auf „Nerdl“ eingespielt, das heißt, wenn man die Anwendung öffnet, hat man den regulären Stundenplan vor sich und kann für die Schüler den Unterricht anlegen. Das System gestattet uns, mehr als je zuvor auf das individuelle Lernen der Schüler einzugehen, das heißt, es gibt die Möglichkeit binnendifferenzierter Aufgaben, ich kann einzelnen Schülern einzelne Aufgaben zuweisen. Die Erarbeitung beziehungsweise Bearbeitung der Aufgaben ist nun jedoch weniger durch den Lehrer gesteuert, sondern ermöglicht den Schülern, eigene Schwerpunkte zu setzen und den Lernprozess individualisiert zu gestalten. Zudem geben wir den Schülern zu ihren Bearbeitungen ein individuelles Feedback. Wir müssen jedoch immer einen Blick auf die entstehende Bildschirmzeit haben.

Wie kommunizieren Sie mit Ihren Kollegen?

Müller: Es gibt nur noch einen Tag in der Woche, der Montag, an dem Lehrer nach vorheriger Rücksprache mit dem Rektor oder der Verwaltungsleitung die Schule betreten dürfen. Ansonsten ist das Gelände gesperrt. Wir treffen uns also häufiger virtuell. Ein Tool für Konferenzen, mit dem wir gute Erfahrungen gemacht haben, ist Zoom. Wir unterstützen uns sehr im Kollegium, so holen wir alle ins Boot und bringen uns auf den denselben Stand.

Wie besprechen sie sich mit Ihren Schülern?

Müller: Wir nutzen die Möglichkeit der Zoom-Konferenz zur Reflexion, zu Themeneinführungen, um Arbeitsergebnisse zu besprechen und die Schüler zu fragen, wie es ihnen geht. Diese Treffen sind jedoch aus meiner Sicht kein Unterrichtsersatz, vielmehr dienen sie dazu, sozial in Kontakt zu treten. Um die Schüler nicht zu sehr zu belasten, wurden die Konferenzen auf ein bis zwei pro Tag begrenzt.

Wie hoch ist das Arbeitspensum der Schüler pro Tag?

Müller: Wünschenswert für uns ist, dass es einen einigermaßen geregelten Tagesablauf gibt, um ein Stück Normalität beizubehalten. Die Stundenzahl ist nicht fix, es sollte aber nicht länger als 14 oder 15 Uhr dauern, um die Aufgaben zu erledigen.

Schreiben Sie auch Arbeiten und Klausuren?

Müller: Auf jeden Fall – das müssen wir, die Notenbildungsverordnung ist nach wie vor in Kraft, so dass wir keine Arbeiten ausfallen lassen können. Wird eine Klassenarbeit geschrieben, gibt es ein Zeitfenster, in dem die Aufgaben bearbeitet werden müssen. Das Ganze setzt natürlich ein Vertrauensverhältnis voraus, was an unserer Schule aber auf jeden Fall gegeben ist. Bei der Notengebung dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass wir uns alle im Moment in einer Krisensituation befinden und alle ihr Möglichstes tun, um das Ganze erfolgreich zu gestalten.

In Deutschland wurden nun auch die Schulen geschlossen. Welche Tipps können Sie geben?

Müller: Womit Lehrer rechnen müssen, ist etwas ganz Tolles – nämlich zu sehen, dass sich die Kinder und Jugendlichen extrem weiterentwickeln, vor allem was ihre Selbstständigkeit und Selbstorganisation anbelangt. Die Ergebnisse, die die Schüler abliefern, sind zum Teil erstaunlich, Videos werden gedreht, Power-Point-Präsentationen mit Audiodateien unterlegt, das ist alles fantastisch. Vor allem Schüler, die ansonsten eher ruhig sind, kommen aus sich heraus. Ansonsten kann ich nur den Tipp geben, über den Tellerrand hinauszusehen, sich die Zeit zu nehmen und zu schauen, was es an digitalen Möglichkeiten gibt. Sich in dieser Tiefe mit der Thematik auseinanderzusetzen, dazu kommt man im normalen Schulalltag nicht.

