Übernimmt sich Deutschland?

Berlin.Vielleicht lag es an den Versen Heinrich Heines, dass die Stimmung im Koalitionsausschuss so gut war. CDU-Chef Armin Laschet, der Neue im Kreise der Parteivorsitzenden, hatte am Mittwoch zu seinem Einstand Gedichtbände des in Düsseldorf geborenen Schriftstellers verteilt. Rund viereinhalb Stunden später lobten die Regierungsparteien die gute Atmosphäre in den Gesprächen, um dann neue

...