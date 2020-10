Überwiegende Mehrheit für stärkere Kontrolle der Corona-Schutzmaßnahmen

Vom 20. bis 22. Oktober 2020 hat die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF 1297 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei werden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt.

Politische Stimmung in Deutschland

Die politische Stimmung hat sich im Vergleich zu Anfang Oktober etwas verändert: Die CDU/CSU und die Linke legen zu, die SPD muss deutliche Einbußen hinnehmen, für die Grünen und die AfD gibt es leichte Verluste. Aktuell erzielt die Union 40% (+1), die SPD kommt auf 15% (-4). Die AfD erreicht 5% (-1), die FDP kommt weiterhin auf 4% (+/-0), die Linke verbessert sich auf 8% (+3) und die Grünen stehen aktuell bei 23% (-1), alle anderen Parteien erhalten zusammen 5% (+1).

Wäre bereits am Sonntag Bundestagswahl, gäbe es – im Vergleich zur letzten Politbarometer-Projektion – leichte Gewinne für die Union und die Linke, SPD und AfD würden etwas schlechter abschneiden. Die Union käme auf 38% (+1), die SPD könnte mit 15% (-1) rechnen, die AfD mit 9% (-1) und die FDP mit 5% (+/-0). Die Linke verbesserte sich auf 8% (+1) und die Grünen lägen nach wie vor bei 20% (+/-0). Alle sonstigen Parteien würden zusammen 5% (+/-0) erhalten.

Zufriedenheit mit der Bundesregierung und den Koalitionspartnern

Die Arbeit der Regierung insgesamt wird auf der Skala von +5 bis -5 mit 1,5 bewertet und damit leicht schwächer als zuletzt (Sep: 1,7; Okt-I: 1,7). Auch die Arbeit der CDU/CSU im Einzelnen wird mit 1,5 (Sep: 1,5; Okt-I: 1,6) beurteilt, die Arbeit der SPD wird mit einem Wert von 1,0 (Sep: 1,0; Okt-I: 1,0) auf gleichem Niveau wie zuletzt eingestuft.

Gewünschte Koalition

Bei der Frage, welche Parteien nach der nächsten Bundestagswahl gemeinsam eine Regierung bilden sollen, ist Schwarz-Grün aktuell das am meisten gewünschte Modell: 21% favorisieren eine gemeinsame Regierung aus Union und Grünen (Sep: 24%; Okt-I: 21%). 15% sprechen sich für Schwarz-Rot aus (Sep: 15%; Okt-I: 14%) und 12% favorisieren Rot-Grün (Sep: 11%; Okt-I: 11%). Für 7% ist eine schwarz-gelbe Regierung die erste Wahl (Sep: 6%; Okt-I: 7%), für 6% Rot-Rot-Grün (Sep: 7%; Okt-I: 6%). Alle anderen Koalitionsmodelle erhalten einzeln jeweils weniger als 5% aller Nennungen und kommen zusammen auf 21% (Sep: 20%; Okt-I: 22%), 18% machen keine konkrete Angabe (Sep: 17%; Okt-I: 19%).

Bewertung von Koalitionsmodellen

Bei der Bewertung konkreter Koalitionsmodelle wird nur Schwarz-Grün mehrheitlich für gut befunden, alle anderen Modelle werden jeweils von einer Mehrheit der Befragten abgelehnt. Eine Regierung aus Union und Grünen fänden 47% gut, 34% schlecht und 17% wäre das egal. Schwarz-Rot wird aktuell von einem Drittel positiv bewertet (34%), von 42% abgelehnt (egal: 21%). Rot-Rot-Grün trifft bei 29% auf Zustimmung (schlecht: 56%; egal: 13%). Für eine Koalition aus CDU/CSU und AfD sprechen sich lediglich 6% aus, 88% lehnen eine solche Konstellation ab (egal: 5%).

Beurteilung der Arbeit von Angela Merkel und der Bundesregierung

Nach wie vor ist eine große Mehrheit der Befragten mit der Arbeit der Bundeskanzlerin zufrieden: 84% sagen, dass sie ihren Job „eher gut“ macht (Sep: 82%; Okt-I: 83%), 15% sind mit ihrer Arbeit unzufrieden (Sep: 16%; Okt-I: 15%), 1% äußert sich dazu nicht (Sep: 2%; Okt-I: 2%).

Über die Arbeit der Bundesregierung äußern sich etwas weniger Befragte positiv: 80% sind mit der Arbeit der jetzigen Regierung eher zufrieden (Sep: 78%; Okt-I: 82%), 18% sind eher unzufrieden (Sep: 18%; Okt-I: 13%) und 2% sagen „weiß nicht“ (Sep: 4%; Okt-I: 5%).

Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland

Bei der Beurteilung der nach Meinung der Befragten zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker gibt es im Vergleich zur letzten Umfrage kaum Veränderungen. Die Bewertung nach Sympathie und Leistung wurde mittels der Skala von +5 bis ‑5 (halte sehr viel von / halte gar nichts von) vorgenommen.

Mit deutlichem Abstand und einem leichten Imagegewinn führt auch in dieser Woche Bundeskanzlerin Angela Merkel das Ranking an (2,6). Auf dem zweiten Rang liegt nach wie vor Markus Söder, der sich ebenfalls um ein Zehntel verbes-sert (1,6), vor Jens Spahn, der unverändert mit 1,5 eingestuft wird, und Olaf Scholz mit einem leicht verschlechterten Wert von 1,3. Unverändert bei 1,2 sind die Durchschnittswerte von Heiko Maas und Robert Habeck. Jeweils ein Zehntel büßen sowohl Annalena Baerbock (0,7) als auch Armin Laschet (0,6) ein. Am Ende der Top Ten stehen nach wie vor Horst Seehofer (0,3) und Friedrich Merz (-0,1).

Die wichtigsten Themen in Deutschland

„Corona“, das Virus und die Folgen, dominiert nach wie vor die politische Agenda, und das noch deutlicher als in den letzten Monaten. Bei der Frage, bei der ohne Vorgabe von Antworten bis zu zwei Themen genannt werden können, entfallen 78% der Nennungen darauf. Mit deutlichem Abstand folgen Probleme aus dem Bereich Umwelt/Klimaschutz/Energiewende mit 17% aller Nennungen. 12% der Befragten nennen Flüchtlinge/Ausländer/Integration und 10% die Wirtschaftslage als dringlichstes Thema. Auf den nachfolgenden Plätzen folgen Arbeitsmarkt/fehlende Jobs (6%) und Rente/Alterssicherung (5%). Jeweils 4% der Nennungen entfallen auf soziale Gerechtigkeit/soziales Gefälle, Bildung/Schule, Politik(er)verdruss und Gesundheitswesen/Pflege.

Gefährdung der eigenen Gesundheit durch das Coronavirus?

Die erhöhten Infektionszahlen in Deutschland schlagen sich auch auf die Einschätzung der Befragten nieder, wenn es um die Gefährdung der eigenen Gesundheit mit dem Coronavirus geht: 56% und damit mehr Befragte als in den letzten Monaten (Sep: 48%; Okt-I: 51%) sehen die eigene Gesundheit als gefährdet an, 43% (Sep: 51%; Okt-I: 48%) tun dies nicht, 1% (Sep: 1%; Okt-I: 1%) macht keine Angabe.

Beurteilung der Corona-Maßnahmen allgemein und im Einzelnen

54% der Befragten und damit deutlich weniger als bisher (Sep: 69%; Okt-I: 64%) finden die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen gerade richtig. Nochmals angestiegen ist der Anteil derjenigen, die härtere Regelungen fordern, aktuell sind dies knapp ein Drittel (30%; Sep: 18%; Okt-I: 23%), 14% (Sep: 11%; Okt-I: 12%) sind der Meinung, dass die Maßnahmen übertrieben sind, 2% (Sep: 2%; Okt-I: 1%) äußern sich mit „weiß nicht“. Während die Mehrheit der Anhänger von CDU/CSU (60%), SPD (65%), Linke (53%) und Grünen (59%) die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen als verhältnismäßig beurteilt, halten knapp zwei Drittel (63%) der AfD-Anhänger sie für übertrieben. Für 38% der FDP-Anhänger sollten die Maßnahmen dagegen härter ausfallen (gerade richtig: 38%).

Wegen der deutlich angestiegenen Infektionszahlen wurden für besonders betroffene Gebiete verschiedene Verschärfungen der Corona-Schutzmaßnahmen angeordnet: Auf große Zustimmung trifft sowohl die Ausweitung der Maskenpflicht (87%; nicht richtig: 13%) als auch die stärkere Begrenzung der Teilnehmerzahlen bei privaten Feiern (86%; nicht richtig: 12%) und bei Treffen von Personen in der Öffentlichkeit (79%; nicht richtig: 20%). Nur eine knappe Mehrheit (54%) befürwortet die früheren Sperrstunden von Restaurants und Bars in Risikogebieten (nicht richtig: 42%).

Corona-Krise: Verhalten der Bürger

Nachdem im Juli und August jeweils die meisten Befragten das Verhalten ihrer Mitbürger als eher unvernünftig beurteilt haben, ist aktuell wieder eine Mehrheit der Meinung (52%; Jul-II: 45%; Aug: 49%), dass sich die Menschen in der Corona-Krise eher vernünftig verhalten, 45% (Jul-II: 51%; Aug: 47%) sagen, dass sich die Deutschen eher unvernünftig verhalten. Kritischer sehen jüngere Altersgruppen das Verhalten der Mitbürger: 65% der 18- bis 29-Jährigen und 51% der 30- bis 39-Jährigen attestieren ihren Mitmenschen eher ein unvernünftiges Verhalten. In allen anderen Altersgruppen wird dies weniger kritisch gesehen.

Corona-Maßnahmen: Stärkere Kontrollen und härtere Strafen?

Wenn es um die Einhaltung von Corona-Schutzmaßnahmen geht, sind 71% (Aug: 77%) für stärkere Kontrollen, 28% (Aug: 21%) sehen diese Notwendigkeit nicht, darunter mit 69% weit überdurchschnittlich viele AfD-Anhänger.

Härtere Strafen bei der Missachtung der Regelungen befürworten 62% der Befragten, 35% lehnen dies ab. Für härtere Strafen sprechen sich mehrheitlich die Anhänger der Union (76%), der SPD (67%) der FDP (56%) und der Grünen (51%) aus, bei den AfD-Anhängern überwiegt die Ablehnung (60%). Nicht ganz einig sind sich in dieser Frage die Anhänger der Linken (dafür: 39%; dagegen: 47%), bei ihnen ist auch der Anteil der Befragten, die dazu keine Angabe machen, mit 14% am höchsten.

Corona-Maßnahmen: Persönliche Einschränkungen?

Wenn es um einige vorgegebene Einschränkungen durch die Corona-Schutzmaßnahmen in Alltag und Freizeit geht, stören 33% der Befragten die Einschränkungen beim Treffen mit Familie und Freunden am meisten, 24% die Beschränkungen bei Sport- und Kulturveranstaltungen, 19% beim Reisen. 7% fühlen sich persönlich beim Einkaufen und 4% beim Restaurantbesuch am stärksten eingeschränkt.

Corona-Maßnahmen: Wird ein zweiter Lockdown verhindert?

Ambivalent sind die Befragten, wenn es darum geht zu beurteilen, ob die aktuell angeordneten Maßnahmen ausreichen, um einen zweiten Lockdown zu verhindern: 49% sehen die Maßnahmen als ausreichend an, 42% tun dies nicht und 9% machen hier keine dezidierte Angabe. Während in den Anhängerschaften von Union (53%), SPD (52%), AfD (67%) und Linke (54%) jeweils mehrheitlich davon ausgegangen wird, dass die aktuellen Regelungen genügen, um die erneute Schließung von Geschäften, Restaurants, Schulen und anderen Einrichtungen in weiten Teilen Deutschlands zu verhindern, ist man in der Anhängerschaft der Grünen unentschiedener (ausreichend: 48%; nicht ausreichend: 43%) und bei der FDP sind 63% der Meinung, die aktuellen Maßnahmen reichen nicht aus.

Wie kommen wir durch die Corona-Krise?

Eine deutliche Mehrheit ist der Meinung, dass wir es in Deutschland in den nächsten Monaten schaffen werden, alles in allem eher gut durch diese Krise zu kommen: 81% aller Befragten und Mehrheiten in allen Parteianhängerschaften sind davon überzeugt, 15% sind skeptisch (weiß nicht: 4%).

Verständnis für Streiks im Öffentlichen Dienst

Sechs von zehn Befragten (61%) haben Verständnis für die momentanen Warnstreiks im öffentlichen Dienst, als Druckmittel zur Durchsetzung der Forderung nach einer höheren Bezahlung. Mehr als ein Drittel (36%) hat dafür kein Verständnis (weiß nicht: 3%). Bei der letzten Tarifrunde im April 2018 hatten drei Viertel (75%) Verständnis und 23% nicht. In den Reihen der SPD- (69%), AfD- (56%), Linke- (74%) und Grünen-Anhänger (74%) zeigt jeweils eine Mehrheit Verständnis für die Warnstreiks, bei den Unions- und FDP-Anhängern wird dies eher kritisch betrachtet.

Austritt Großbritanniens aus der EU: Wirtschaftlicher Schaden

Die Verhandlungen über die zukünftigen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien drohen zu scheitern. Wenn es keine Einigung gibt, wird das Großbritannien wirtschaftlich sehr stark (24%; Jun-I: 27%) bzw. stark (51%; Jun-I: 48%) schaden, glauben wie im Juni 75% der Befragten (Jun-I: 75%), einen weniger starken Schaden für die Wirtschaft Großbritanniens erwarten 15% (Jun-I: 15%), keinen Schaden 3% (Jun-I: 3%), keine Angabe machen 7%. Mit einem starken wirtschaftlichen Schaden für die Europäische Union rechnen zusammen 28% (Jun-I: 22%) und damit deutlich weniger Befragte (sehr stark: 3%; Jun-I: 2% / stark: 25%; Jun-I: 20%). 62% sehen für die europäische Wirtschaft einen weniger starken (Jun-I: 66%) und 5% keinen Schaden (Jun-I: 6%), selbst wenn es zu keiner Einigung mit Großbritannien kommt. „Weiß nicht“ sagen an dieser Stelle 5%.

US-Präsidentschaftswahl: Bedeutung für uns in Deutschland

Zusammen 89% der Wahlberechtigten in Deutschland sind der Meinung, dass der Ausgang der Präsidenten-Wahl in den USA für uns in Deutschland sehr wichtig (41%) oder wichtig (48%) ist, lediglich 10% sind gegenteiliger Meinung (weniger wichtig: 9% / überhaupt nicht wichtig: 1%)

US-Präsidentschaftswahl: Wunsch und Erwartung

Wenn es um die Frage geht, wen sich die Deutschen als neuen US-Präsidenten wünschen, sind die Präferenzen wie schon im August eindeutig zugunsten des demokratischen Herausforderers verteilt: 89% hätten lieber Joe Biden als US-Präsidenten (Aug: 86%) und nur 4% lieber Donald Trump (Aug: 6%), 7% machen keine Angabe.

Die Erwartung sieht allerdings anders aus: 56% (Okt-I: 58%) und damit deutlich weniger als sich dies wünschen, rechnen mit Joe Biden als Wahlsieger, 35% (Okt-I: 35%) gehen davon aus, dass Donald Trump wieder US-Präsident wird, und 9% (Okt-I: 7%) sagen „weiß nicht“.