Ukraine will Loslösung

Kiew.In der Ukraine soll mit der Gründung einer neuen orthodoxen Landeskirche die religiöse Unabhängigkeit von Russland bekräftigt werden. Drei bislang konkurrierende orthodoxe Kirchen sollen sich heute in Kiew vereinigen. Zu der Synode werden etwa 200 Bischöfe, Priester, Mönche und Laien erwartet. Schauplatz ist die historisch bedeutendste Kirche der Stadt, die Sophienkathedrale, die eigentlich ein staatliches Museum unter Schutz der Unesco ist. Als Ehrengast wird der ukrainische Präsident Petro Poroschenko erwartet.

Die russische orthodoxe Kirche läuft Sturm gegen die Loslösung der Ukraine, die 300 Jahre lang zu ihrem Kirchengebiet gezählt hat. Der Streit spaltet die etwa 300 Millionen Gläubige zählende orthodoxe Christenheit seit Monaten. Auch eine Eskalation in dem ohnehin mit Gewalt ausgetragenen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist nicht ausgeschlossen. Der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel als oberste Instanz der orthodoxen Kirchen ist aber entschlossen, die Eigenständigkeit der neuen ukrainischen Kirche anzuerkennen. Patriarch Bartholomaios will am 6. Januar an seinem Dienstsitz in Istanbul dem neu gewählten Kiewer Kirchenoberhaupt den Erlass über die Autokephalie (Eigenständigkeit) überreichen. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018