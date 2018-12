Ukrainer atmen auf

Berlin.Glaubt man den Auslandskorrespondenten, die vom Hamburger CDU-Parteitag berichteten, dann ist ein Aufatmen durch Europa gegangen. Ganz besonders in der Ukraine. Dort sei die Merkel-Nachfolge zwar nur ein Nebenthema, sagt Natalia Fiebrig, Korrespondentin des Fernsehsenders „1 plus 1“. Aber durch Kramp-Karrenbauers Wahl steige die Wahrscheinlichkeit, dass Angela Merkel Kanzlerin bleibe. „Kontinuität ist für uns das Wichtigste.“ Bei Merz, sagt Fiebrig, hätte man nicht genau wissen können, was da außenpolitisch komme. Den Hauptteil ihres Berichtes widmete die TV-Journalistin dem Abschied von Merkel, die in der Ukraine außerordentlich beliebt ist. Und dass jemand so harmonisch und freiwillig sein Amt abgebe, „das kennt auch nicht jeder in Osteuropa“.

„Es gibt schon genug Krisen“, sagt El-Pais-Berichterstatterin Ana Carbajona mit Blick auf Frankreich und Italien. Für die Spanier sei Stabilität in Deutschland daher das Wichtigste. Mit der Wahl von Kramp-Karrenbauer sei die Wahrscheinlichkeit von vorgezogenen Neuwahlen in Deutschland wieder gesunken. Dass Merz so viel Unterstützung bekam, hat sie überrascht. „Das zeigt, dass es einen sehr lebendigen Wunsch nach Erneuerung in der Partei gibt.“ Das werde die neue Vorsitzende beachten müssen.

Angst vor Zungenbrecher

Rino Pellino, Korrespondent des italienischen Fernsehsenders RAI, redet ganz ähnlich. „Ein berechenbares Deutschland ist uns lieber als ein unberechenbares.“ Bemerkenswert fand Pellino die Art der Entscheidung. Derartige öffentliche Findungsprozesse kennt man in italienischen Parteien nicht. Das sei ein „sehr großes Beispiel von Demokratie“ gewesen. Und dass nach 18 Jahren nun wieder eine Frau an der Spitze dieser wichtigen Partei stehe, das sei auch besonders. Ein Problem hat der Italiener mit dem Namen der Parteichefin. Er habe in seinen Berichten deswegen gleich die Abkürzung AKK eingeführt, „damit die Zuschauer sich daran gewöhnen“.

Guy Chazan von der britischen „Financial Times“ sagt, er sei sehr enttäuscht. Und meint das halb ironisch. „Für uns Journalisten wäre Merz viel spannender gewesen“, betont er. „Das hätte die politische Landschaft grundsätzlich verändert.“ Die CDU wäre konservativer geworden, die AfD kleiner und die Groko hätte Probleme. Chazan erwartet, dass Kramp-Karrenbauer auch die nächste Kanzlerin wird.

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.12.2018