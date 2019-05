Ulrike Duchrow

„Politisch Verfolgte genießen Asylrecht“: So lautete bis 1993 Artikel 16 des Grundgesetzes. Damals wurde dieses Grundrecht eingeschränkt. Der Asylarbeitskreis Heidelberg hat 1992 während der Verhandlungen über die Änderung des Grundgesetzes zum Protest aufgerufen. Alle Demonstranten waren schwarz gekleidet und trugen einen Sarg, um der Trauer über den Verlust des Grundrechts auf Asyl Ausdruck zu verleihen. Dass das Recht auf Asyl ein Grundrecht war, also nicht infrage gestellt werden konnte, hatte für uns als Flüchtlingshelfer große Bedeutung.

Seit der Beschneidung dieses Grundrechts steht auch Artikel 1 auf dem Spiel: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Der hohe Rang, den das Asylrecht als Grundrecht erhielt, trug der Erfahrung aus dem nationalsozialistischen Regime Rechnung, das Menschen aus rassistischen und politischen Gründen verfolgte.

Auf ein solches Grundrecht kann sich ein Asylsuchender heute nicht mehr berufen. Artikel 16 „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht“ wurde durch Absatz 2 bis 4 eingeschränkt und heißt nun 16a. Wer aus einem sicheren Drittstaat eingereist ist oder aus einem sicheren Herkunftsland kommt, erhält kein Asyl mehr.

Der Asylbewerber muss auf dem Luft- oder Wasserweg direkt nach Deutschland eingereist sein, denn die Bundesrepublik ist von sicheren Drittstaaten umgeben. Wegen der genannten Einschränkungen spielt das Grundrecht auf Asyl in der Praxis also kaum noch eine Rolle. Nur noch rund ein Prozent der Antragsteller erhält Asyl nach Artikel 16a. Asyl gewährt allerdings auch die Genfer Flüchtlingskonvention. Sie enthält ein Abschiebeverbot in einen Staat, in dem Leben und Freiheit des Geflüchteten bedroht sind. Wer sich auch heute für das Recht von Flüchtlingen einsetzt, ehrt das Grundgesetz, wie es einmal war.

Die pensionierte Lehrerin Ulrike aus Heidelberg ist Vorstandsmitglied im Flüchtlingsrat Baden-Württemberg und Mitglied im Asylarbeitskreis Heidelberg. Duchrow

